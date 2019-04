Mann i 20-årene solgte katta i sekken på finn.no. Nå er han dømt til måneder i fengsel.

Nå er mannen fra Valdres dømt til fengsel i syv måneder, hvorav to ble gjort betinget.

Det var ikke alltid de store beløpene han krevde via Vipps, men totalt ble de 24 som valgte å politianmelde mannen, svindlet for 33.099 kroner.

I tillegg omfatter dommen fra Larvik tingrett også kjøp av narkotika via postordre fra utlandet.

– Det var bare noen hundrelapper jeg ble svindlet for – men når folk misbruker tillit, nølte jeg aldri med å politianmelde saken, sier en av dem som ble lurt.

Da han etter noen dager fattet mistanke og googlet mannens telefonnummer, poppet det opp flere historier om folk som også hadde blitt lurt.

Mannen i 20-årene er også tidligere dømt for svindel, men fikk deler av dommen gjort betinget siden han hadde tilstått absolutt alt han var tiltalt for.

– Økende problem

Aktor, politiinspektør Magnar Pedersen ved Sør-Øst politidistrikt, sier at denne typen svindel er et økende problem.

– Nylig var det en annen sak hvor en mann fikk syv måneders fengsel for å selge ikke-eksisterende varer på nettet og for å stjele folks identitet og misbruke denne til kjøp av forbruksvarer. Totalt dreide den saken seg om verdier for 330.000 kroner, sier Pedersen.

– Men nytter det å anmelde slike bedragerier? Blir ikke sakene bare henlagt?

– Nei, vi ønsker absolutt at folk anmelder slik svindel. Og disse dommene viser jo at politiet følger opp, sier politiinspektør Pedersen.

0,02 prosent av annonsene er svindelforsøk

Finn.no sjekker alle annonser for mobiltelefoner med verifisering av mobiltelefonnummer og personalia.

I tillegg har de et teknisk filter som skal avsløre kjente svindlere. Også unormalt lave priser på en vare vurderes. Når du først får en annonse godkjent, når den likevel mange.

I fjor var det 8 millioner annonser på finn.no, noe som er en økning på 10 prosent fra året før:

– Selv om antall annonser har hatt en jevn stigning de siste årene, ligger antall svindelforsøk stabilt på 0,02 prosent. Mitt råd er å ikke forskuddsbetale, eller se etter i annonsen om selger er bank-ID-identifisert, sier sikkerhetssjef Geir Petter Gjefsen i finn.no.

(Både finn.no og Aftenposten eies av Schibsted-konsernet).