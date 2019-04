Oslo politidistrikt sendte onsdag morgen ut en pressemelding om at 20-åringen blir fremstilt i et fengslingsmøtet klokken 13.

Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Christian Hatlo, vil møte pressen i tingretten etter fengslingsmøtet.

Lise Åserud / NTB scanpix

Den svenske statsborgeren er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i Oslo 15. oktober i fjor.

Lindén er også siktet for et ran som skjedde i et garasjeanlegg nær Palttos leilighet samme dag som drapet.

Pågrepet i Dijon

Etter ni dager på flukt ble han pågrepet på togstasjonen i Dijon. Mens han var på flukt ble en kvinne funnet drept i Mechelen i Belgia. Før dette ble en student ranet med kniv i samme by. ​

Lindén er mistenkt for både drapet og ranet. Belgisk politi har opplyst at han hverken erkjenner eller benekter dette.

Det har vært tett kontakt mellom norsk og belgisk politi i forbindelse med drapsetterforskningen i Mechelen.

I desember i fjor kom to etterforskere fra Belgia til Oslo for å utveksle informasjon om de to sakene.

Bevisstløs

Ifølge TV 2 ble 20-åringen funnet bevisstløs på sin celle i Frankrike i slutten av januar. Hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik, besøkte ham i fengselet og betegnet situasjonen som dramatisk.

– Men det går bra med ham nå. Klienten ønsker å komme til Norge så fort som mulig, sa Storrvik.

I fjor sa stedfortredende statsadvokat i Dijon, Pascal Labonne-Collin, til TV 2 at Lindén hadde rasert cellen sin der han hadde sittet siden 23. oktober.

– Han knuste alt, inkludert cellevinduet. Etter dette ble forholdene i fengselet strammet inn for ham, sa statsadvokaten.

Tilsto drapet

I slutten av oktober i fjor var norsk politi i Dijon for å avhøre Makaveli Lindén. I dette avhøret tilsto han både ranet og drapet i Oslo. Han fremsto da som angrende, opplyste Storrvik.

Lindén var i Norge rett etter at han slapp ut fra fengsel i Sverige, der han hadde sonet en dom på halvannet år for et brutalt ran i august 2017.

Ranet skjedde i en privatbolig i Uppsala der han er oppvokst. Han kom seg inn ved å klatre gjennom et vindu og ranet flere personer med kniv.

De lå og sov da han kom inn i boligen. I dommen fremgår det at 20-åringen blant annet holdt en kniv mot en kvinne og påførte henne en skade. Han fikk med seg penger og verdigjenstander.

20-åringen er domfelt flere ganger i Sverige, blant annet for narkotikakriminalitet.