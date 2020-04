Aksel Florvåg Ringdal (12) intervjuet Erna Solberg på Skype forrige uke for Aftenposten Junior. Han går i 6. klasse på Hellen skole i Bergen og drømmer om å bli politiker på Stortinget.

Skolene har åpnet for 1.-4.-klassinger. Men Aksel (12) har fortsatt hjemmeskole. Nå har han muligheten til å få svar på det han lurer på direkte fra statsministeren.

– Hva skal til for at skolene åpner for 5.-7.-klasse?

– Nå skal vi se hvordan det går med 1.-4.-klasse. Så må vi se hvordan vi skal få plass til alle de andre elevene. Kanskje har man skole bare noen dager i uken og resten hjemmeskole? Vi ønsker ikke at så mange reiser samtidig, foreldre og barn kan også bli smittet på trikk og buss, sier statsministeren på Skype til Aksel.

Privat

Fortsatt viktig med avstand

Selv om skolene åpner, gjelder de samme reglene for å være med venner. Man kan være sammen med én til to venner, men være inntil fem personer ute hvis man holder avstand.

På skolene er elevene delt inn i grupper. Aksel lurer på om man kan være med venner hjem som ikke er i sin gruppe.

– Nei, man skal holde seg til dem som er på sin gruppe. Men du kan være sammen med dem du var sammen med før skolen begynte, forklarer Solberg.

Mange lurer på om de får dratt på sommerferie til utlandet, fotballcup og leirskole. Erna Solberg sier at det er lite sannsynlig at det blir fotballcuper eller reiser til utlandet i sommer.

– Du er jo statsminister, kan du ikke bare bestemme det?

– Ja, jeg kan bestemme det. Men jeg vil ikke at mange havner på sykehus. Vi må også hjelpe de som har kreft og andre sykdommer. Hvis for mange får koronaviruset, kan det hende vi ikke får hjulpet alle syke.

– Hvorfor kan ikke norske barn spille fotballkamper når svenske barn kan gjøre det?

– I Sverige har de en annen plan enn i Norge. I Norge tror vi at det er best å være i små grupper for å stoppe smitten.

Man skulle tro at en statsminister jobber på spreng under koronakrisen. Men Erna Solberg sier at hun ikke jobber mer enn før. Derimot savner hun å møte folk.

– Jeg blir sliten av å sitte i møter på kontoret. Jeg liker mye bedre å besøke mennesker og skoler for eksempel.

– Er du redd for at mange i Norge skal dø?

– Jeg er redd vi skal miste kontrollen. Hvis for mange blir syke på én gang, så har vi ikke nok leger til å behandle dem.

– Hva savner du mest nå som du må være mye hjemme?

– Å gå ut med venner, gå på konsert og danse.

– Har du gamet mer i disse ukene? Hva liker du best å spille? Jeg har hørt at du liker Candy Crush.

– Jeg har ikke spilt Candy Crush så mye i de siste årene. Jeg pleier å game når jeg reiser, og det gjør jeg jo ikke nå. Men jeg liker spill som har oppgaver, som Cradle of Empires. Ellers ser jeg mer på TV og Netflix.