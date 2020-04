Anne-Elisabeth Hagen har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018. Politiet mener hun ble drept, at drapet var planlagt en god stund, og at drapet ble forsøkt dekket over ved å iscenesette en komplisert bortføring med krav om løsepenger i kryptovaluta.

Foreløpig er kun én mann siktet i saken: Anne-Elisabeths ektemann gjennom 49 år, Tom Hagen. Han nekter straffskyld.