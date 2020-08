Nytt nettskjema i Oslo skal avlaste koronatelefonen

Nå kan innbyggerne i hovedstaden bestille koronatest på nett.

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap) under Oslo-byrådets pressekonferanse tirsdag. Bjørge, Stein

6 minutter siden

Etter massiv pågang på koronatelefonen forrige helg, er nå et nytt nettskjema for bestilling av koronatest tilgjengelig på Oslo kommunes hjemmesider. Håpet er at selvbetjeningsløsningen skal avlaste koronatelefonen og gjøre det lettere for Oslos befolkning å teste seg.

Hvis du har alvorlige symptomer, bør du imidlertid ta kontakt med fastlege eller legevakt, oppfordrer helsebyråd Robert Steen (Ap).

– Det er bare pasienter med lette symptomer, eller de som er nærkontakter, som kan bestille test her, sier Steen.

Søndag varslet Folkehelseinstituttet (FHI) om nye testkriterier. Nå anbefales det at alle som mistenker at de er smittet av koronaviruset, bør få anledning til å teste seg. Personer som har symptomer eller har vært utsatt for smitte, vil prioriteres.

Fortsatt etterslep

– Innledningsvis blir du spurt om hvorfor du ønsker koronatest og blir bedt om å beskrive symptomer, før du kan bestille koronatest ved å logge inn via ID-porten, forklarer Steen.

Deretter må man oppgi folkeregistrert adresse, om man kan kjøre bil til teststedet og om man bestiller koronatest for seg selv eller barn. Når alle opplysninger er registrert, vil man motta en kvittering for bestilling. Så vil man få en tekstmelding med informasjon om tidspunkt og sted.

– I perioder med stor pågang kan det ta noe tid før du får time for koronatest. Dersom du utvikler alvorlige symptomer på korona må du ringe legevakten, understreker Steen.

Ifølge helsebyråden øker Oslo kommune testkapasiteten for hver dag som går, men det er fortsatt et etterslep. Oslo-boere må derfor fortsatt belage seg på noe ventetid.

– I løpet av neste uke håper vi at testkapasiteten er forbedret.

Frigjør kapasitet på koronatelefonen

Stor pågang på koronatelefonen har den siste tiden vist seg å være en flaskehals for innbyggere i hovedstaden som ønsker å teste seg. Det jobbes nå med å bemanne opp telefonen.

– På hvilken måte vil dette lette testarbeidet for Oslo kommune?

– Ved at personer som mistenker at de er smittet med korona, selv kan registrere nødvendige opplysninger, vil det frigjøre kapasitet slik at koronatelefonen kan svare flere. Vi får også en bedre oversikt over antall som ønsker testing, sier Steen.

Drop-in-tilbud som ble varslet da byrådet holdt pressekonferanse tirsdag, er foreløpig ikke klart. Byråden advarer mot å møte opp uten avtale da ansamlinger på teststedene kan øke risikoen for smitte.

– Vi har hatt noen episoder der personer har møtt opp på ulike testlokaler i Oslo uten avtale. Foreløpig har vi ikke drop-in tilbud, og det er viktig at personer som mistenker at de er smittet ikke møter opp uten avtale.

