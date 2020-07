Svenske Systembolaget nær Norge tapte inntil en fjerdedel av omsetningen i første halvår

I grenseregionene stuper salget av alkohol i Sverige. Det skyldes i første rekke at nordmenn ikke har kunnet grensehandle under koronakrisen, innrømmer Systembolaget.

Ingunn Jordheim, generalsekretær for Vin og brennevinsleverandørenes forening mener politikerne må lære av at mindre Harry-handel styrker polet. Morten Uglum

10 minutter siden

– Det norske Vinmonopolet får et reelt salg, og er et reelt monopol for første gang, sier Ingunn Jordheim. Hun er generalsekretær for Vin- og brennevinsleverandørenes forening.

Systembolagets salgstall for andre kvartale ble offentliggjort denne uken. Tallene for de ulike svenske länene (fylkene) viser nedgang i tre av dem som alle grenser til Norge:

Jämtlands län er ned 24,8 prosent i andre kvartal.

Värmlands län ned 24,4 prosent.

Norrbottens län ned med 2,6 prosent.

I Västre Götalands län, hvor Strømstad ligger, økte salget med 8,7 prosent, men økningen er imidlertid lavere enn for de andre länene der salget har økt. På landsbasis øker Systembolagets salg med 16 prosent i andre kvartal.

Pressesjef Bo Albertsson skriver i en e-post at Systembolagets omsetningsøkning på 16 prosent for hele Sverige i andre kvartal, kan tilskrives mindre innførsel ved reiser og at besøk på barer og restauranter er kraftig redusert.

Dette har styrket Systembolaget.

Vinagenter selger mindre

Butikksjef hos Systembolaget i Strømstad, Alexander Johansson, sier at han ikke kan gå ut med tall for butikken. Han ønsker heller ikke å uttale seg om salget.

Men resten av handelsstanden i Strømstad har erklært krise, fordi nordmennene uteblir.

– Situasjonen er meget alvorlig. En tredjedel av alle i arbeidsfør alder er oppsagt, permittert eller har fått varsel om permittering, sa Strømstads ordfører Kent Hansson til Aftenposten nylig.

Mindre nordmenn ga mindre omsetning

– De av våre medlemmer som leverer til grensebutikkene til Systembolaget har hatt 75 prosent nedgang i leveringer, sier Jordheim i Vin- og brennevinsleverandørenes forening.

Pressesjef Albertsson hos Systembolaget skriver i en e-post at Västra Götalands har en større befolkning og flere store byer. Det gjør at det länet ikke påvirkes av bortfallet av norskehandelen i samme grad som Jämtland og Värmland.

Samtidig er det flere i Västra Götaland som handler alkohol i Tyskland og Danmark. Når de under koronaen har handlet i Sverige, kompenserer dette «trolig for bortfallet av norske kunder.» skriver han.

Albertsson skriver også at nedgangen i Jämtland og Värmland selvsagt tilskrives at den norske grensen har vært stengt. Men han peker også på mindre innenlands-turisme i Sverige.

Les også Stengt svenskegrense gir polsjokk i Halden og andre grensebyer

Enorm økning i norske grensepol

Omsetningen på Vinmonopolet økte med 32 prosent i første halvår, viser polets halvårsstatistikk. I første halvår er økningen på Systembolaget 11 prosent.

I noen av polets utsalg i kommuner i grenseområdene mot Sverige er økningen mye større. I tre byer har polet mer enn fordoblet omsetningen i første halvår, nemlig Kongsvinger (161 prosent), Sarpsborg (121) og Halden (111) i første halvår.

Her er det bortfallet av grensehandelen som slår direkte ut i statistikken.

Kjøper mer på polet – drikker ikke mer

– Økningen i salget i Norge har vært formidabel, sier Ingunn Jordheim.

Hun mener at avgiftene bør settes ned når reiserestriksjonene oppheves.

– Alle undersøkelser viser at Nordmenn ikke drikker mer nå, men at de kjøper alkoholen sin på Vinmonopolet, og ikke gjennom grensehandel eller taxfree ved reiser, sier Jordheim.

– Vi vet at nordmenn reiser i hopetall til Sverige for å handle billigere varer. Da må man gjøre noe for å beholde de norske kundene, sier hun, og legger til at arbeidsplasser er sentralt i problemstillingen.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding