– Det er derfor grunn til å tro at de blir mange denne sommeren, sier Petter Bøckman, universitetslektor og zoolog ved Naturhistorisk museum.

Han forklarer at når brunsnegler går i vinterdvale under bakken, fungerer snøen som en varmende dyne over skjulestedene deres. Snegler tåler ikke at temperaturen i kroppen går under null.