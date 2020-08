Tre skoler rammet etter smitteutbrudd i storfamilie

Sju personer i en storfamilie i Kristiansand er nå smittet av korona etter at tre av familiemedlemmene var i utlandet. Det påvirker tre skoler i Kristiansand.

KRISTIANSAND (Fædrelandsvennen): Det bekrefter kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Det startet med at tre familiemedlemmer av en storfamilie, som i praksis består av to familier som bor på to ulike steder i Kristiansand, ble smittet med covid-19 etter en utenlandstur.

