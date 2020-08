20-åring omkom i båtulykke – vennen som kjørte båten, er tiltalt

Den 20 år gamle passasjeren falt over bord og omkom da båtføreren tok en brå sving. I ettertid viste det seg at båtføreren var beruset.

Natt til søndag 28. juli i fjor hadde den 24 år gamle båtføreren med seg fire passasjerer om bord i en Bayliner fritidsbåt på Hemnessjøen i Aurskog-Høland i Viken.

Da båtføreren foretok en brå sving med båten, falt passasjer Martin

Morgenlien Skamo over bord. 20-åringen ble truffet av båtens propell og døde ved drukning. Det tok over tre dager før mannen ble funnet død.

Ulykken skjedde om lag 200 meter fra land. Hverken båtføreren eller den omkomne hadde på seg redningsvest.

Hadde alkoholpromille

Nå er den 24 år gamle båtføreren tiltalt for blant annet for «uaktsomt å ha forvoldt en annens død». Ifølge tiltalen var ikke båtføreren tilstrekkelig

hensynsfull, aktpågivende og/eller varsom.

Han er også tiltalt for å ha kjørt båten i alkoholpromille. Ifølge tiltalen hadde han minst 0,98 i promille. Mannen hadde heller ikke båtførerbevis for å kjøre båten som hadde 90 hestekrefter.

24-åringen er også tiltalt for å ikke ha på seg redningsvest den natten.

Erkjenner straffskyld

Simon Ladderud Stende, som skal forsvare den tiltalte i retten, sier at 24-åringen erkjenner straffskyld etter tiltalen.

– Tiltalte har valgt å erkjenne straffskyld for det som har skjedd, sier Stende.

Han kan fortelle at tiltalte og offeret var gode venner.

– Det er en dyp tragisk sak for alle de involverte. Det er veldig tungt og vanskelig det som har skjedd. Den tiltalte vil forklare seg for retten og ta straffansvar for det som har skjedd.

Det er satt av halvannen dag til saken som kommer opp i Nedre Romerike tingrett i midten av oktober.

