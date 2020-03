Saken oppdateres

Tirsdag formiddag snakket Høie om koronaviruset fra talerstolen på Stortinget.

Helseministeren sa at helsemyndighetene planlegger for at nåværende spredningsfase vil fortsette i noen uker, før det etter en periode blir en ny fase «med stadig flere importtilfeller og klynger av innenlands smitte».

– Hovedbølgen av epidemien vil være i gang og kanskje vare i ett års tid, sa Høie.

Svarte på debatt om drastiske tiltak

Det har vært en debatt om Norge har innført strenge nok tiltak for å begrense smitte. Dette tok Høie opp.

– Hvis myndighetene velger å sette inn de mest inngripende tiltakene for tidlig, kan vi risikere at befolkningen stiller spørsmål ved tiltakenes nødvendighet og effektivitet, sa Høie.

Helseministeren forklarte at han tror alle politikere vil kjenne på fristelsen om å innføre strenge tiltak for å fremstå handlekraftig. Eller motsatt å komme med midlere råd for å lamme samfunnet i mindre grad.

– Begge deler vil være galt, fastslo Høie.

Senere tirsdag skal beredskapsutvalget for biologiske hendelser ha et møte. Der skal de diskutere publikumsbegrensninger for arrangementer. I etterkant kan det komme nye råd.

Høie understreker at situasjonen er under stadig utvikling nasjonalt og globalt.

– Dette innebærer at rådene kan endres fra den ene dagen til den andre, noe som er utfordrende å kommunisere ut til befolkningen. Etterlatt inntrykk kan da bli at helsemyndighetene ikke er konsekvente, sa Høie.

Snakket om utstyrsmangelen

Flere helsetopper har advart om utstyrsmangel. Også testing av viruset er blitt omtalt som en knapp ressurs.

Under redegjørelsen sa Høie at det kan «oppstå mangelsituasjoner slik at vi ikke kan diagnostisere og behandle pasienter effektivt nok».

Derfor vil han fredag legge frem en kongelig resolusjon. Det handler om to hensyn:

Sikre finansiering for testkapasitet ved laboratoriene.

Bygge opp lagre av kritiske legemidler og sikre tilgang til «reagenser og annet medisinsk utstyr».

Fikk kritikk

Etter Høie var Siv Jensen (Frp) innom talerstolen. Hun mener det er grunn til å stille spørsmål ved den norske beredskapen og poengterte at regjeringen er avhengig av tillit i dette arbeidet.

– Det er en situasjon hvor denne tilliten er skjør mange steder. Det krever at regjeringen nå tar tydelige grep, sa Jensen.

Under redegjørelsen sa Høie at en slik situasjon alltid vil innebære «læringspunkter», men at en evaluering skjer på et senere tidspunkt.

I Norge bekreftet helsemyndighetene 192 smittetilfeller mandag kveld. Seks personer var innlagt på sykehus med smitte.

Tirsdag skal også finansminister Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg (H) snakke om koronaviruset. De skal presentere regjeringens vurdering av de økonomiske konsekvensene.

Koronaviruset har bidratt til at oljeprisen, kronen og børsene har stupt.