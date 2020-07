Fysiske smerter etter terror kan gi langvarige psykiske plager, ifølge Utøya-studie

Tidlige fysiske plager, som hodepine og magesmerter, etter en traumatisk hendelse kan gi økt risiko for langvarige psykiske plager, ifølge en Utøya-studie.

NKVTS gjennomfører en studie med de overlevende etter terrorangrepet på Utøya. Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

– Det er veldig overraskende, for all internasjonal forskning til nå har vist at vi må rette fokus mot de psykiske vanskene tidlig. De kroppslige plagene, og konsekvensene av dem, har vi i mye mindre grad vært oppmerksomme på, sier forsker Synne Øien Stensland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til NRK.

Målet for studien er å kartlegge hvordan terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 kan ha påvirket helsetilstanden og funksjonen til de overlevende og foreldrene deres.

– Det var også overraskende at veldig mange fortsatt hadde det mye vanskeligere enn det vi hadde trodd, sier Stensland.

Funnene i undersøkelsen må nå tas tak i, mener hun.

– Et av de viktigste tiltakene er at vi er nødt til å være på og prøve å fange opp symptomene for å kunne hjelpe der og da, men også over tid. Mange strever så mye at det blir vanskelig for dem selv å ta opp kontakten. Da faller de lett ut, sier Stensland.

