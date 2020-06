Det er også skepsis i SV, som foreløpig stiller seg avventende. Med det tar den faglige uenigheten om planene for prosjektet steget over i politisk strid.

– Vi frykter at dette skal bli rushet gjennom i behandling av statsbudsjettet i høst, og at det blir vedtatt uten at Stortinget har fått tatt skikkelig stilling til det.