Rammet av flystreiken? Dette har du krav på.

Alle SAS-fly blir ikke kansellert i dag. Det betyr at du må sjekke kontinuerlig på sas.no hva som er status for din flyvning. Se en oversikt over hvilke fly som går som vanlig her.

SAS er ikke partner med Norwegian, men SAS er partner med mange andre flyselskaper. Det enkleste er å ta direkte kontakt med SAS via hjemmesiden eller Facebook. Du kan også booke om på flyplassen.

Det finnes muligheter for å komme av gårde for noen likevel. På en dag som denne kan det også være lurt å ha med seg bonuskortet fordi det gjør at du rykker frem i køen.

– Estimater viser at rundt 170.000 passasjerer vil bli berørt av streiken, noe som gjør denne streiken omfattende. Det kan fort bli kaos på flyplassene idag, sier juridisk rådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han har et godt tips hvis du ikke må reise, og har fått kansellert flygningen din, er å utsette reisen hvis du kan.

Forsinkelser forplanter seg

Hvis du må reise uansett bør du vurdere andre reisemåter. Særlig for kortere avstander kan både buss og tog være aktuelle alternativer hvis du velger å refundere billetten din.

– Det samme gjelder dersom du står streikefast i utlandet og er på vei hjem. Husk å tenke litt fremover Det blir ofte blir følgeforsinkelser også etter streiken er avblåst, sier Iversen.

Han minner om at flyselskapene ved en streik som utløser kanselleringer, skal opplyse passasjerene om deres rettigheter.

Du har krav på nye billetter på et senere tidspunkt eller pengene tilbake både ved kansellering og forsinkelser over fem timer.

– Hvis du velger å vente på at SAS skal orde transport for deg så vil du kunne ha krav på standardkompensasjon ved både kansellering og lange forsinkelser. Kompensasjonen må likevel vurderes konkret i hver sak, opplyser Iversen.

Iversen minner om at en streik også kan bli raskt avblåst. Har du en flyvning i dag er det derfor viktig å følge nøye med på nyheter om streiken.

Dette gjør du ved flystreik, ifølge Forbrukerrådet

Blir flyet ditt kansellert, har du krav på enten å få pengene tilbake, eller kreve alternativ reise så snart som mulig. Ønsker du å booke om reisen, kan du kreve å bli ombooket til en annen flyvning så fort som mulig eller til et senere tidspunkt. Reisen skal være av samme kvalitet som den du opprinnelig kjøpte – det vil si at økonomi forblir økonomi ved en ombooking. Det tar inntil syv dager å få penger igjen, hvis du velger det alternativet.

Forbrukerrådet har laget en rettighetskalkulator der du kan sjekke hva du har krav på. Den finner du her:

Forsinkelser gir erstatning

Flyselskaper reserverer seg mot krav om erstatning ved ekstraordinære hendelser. Men en streik er selskapets eget ansvar i henhold til EUs passasjerrettighetslover EC-261.

Noen passasjerer kan overføres til andre flyvninger, eller reise på annen måte og få billetten refundert.

– Svært mange risikerer å bli stående i en vanskelig situasjon, sier landssjef Andreas Hermansson for Airhelp Norge. Selskapet har spesialisert seg på å fremme krav for reisende mot en avgift.

– Vi anbefaler å be om ombooking. Dersom ombooking resulterer i at du blir forsinket i mer enn tre timer til sluttdestinasjon, vil du kunne søke om erstatning, sier Hermansson.

Erstatningsbeløpet varierer med lengden på flyreisen og kan utløse inntil 6000 kroner ved flyvninger over 3500 kilometer. Flyselskapet må ha operativ tilknytning til EU/EØS for at reglene skal gjelde.