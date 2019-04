Kabinansatte i SAS støtter de streikende pilotene, men frykter permitteringer

Fredag gikk om lag 1500 SAS-piloter ut i streik i hele Skandinavia. Mandag er den fjerde dagen streiken pågår, og flere hundre tusen passasjerer er blitt rammet. Bare i løpet av mandagen rammes over 60.000 når 667 SAS-avganger innstilles.

Det er også varslet 546 innstilte avganger tirsdag. Dette vil ramme like i underkant av 50.000 passasjerer.

Pilotene streiker blant annet for større forutsigbarhet i turnusen sin, gjeninnføring av avtaler om karriereutvikling og ansiennitet og en lønnsøkning på 13 prosent.

Men selv om det har gått ut mange piloter i streik, er det fremdeles noen SAS-avganger som går som normalt og SAS-ansatte som er på jobb.

På SAS' nettsider ligger det en oversikt over hvilke flyvninger som ikke rammes av streiken de neste dagene.

Ingen mønster i turnusen

Lederen i SAS Norge Kabinforening, Anneli Nyberg, sier hun og andre kabinansatte kjenner seg godt igjen i problemene pilotene beskriver. Hun mener streiken er helt på sin plass.

– Vi støtter pilotene i de kravene de stiller og grunnen for at de streiker. Samme sak gjelder også for oss. Det er like mye jobb, like vanskelig å få fri, sier Nyberg.

Som en del av en global yrkesgruppe har SAS, ifølge lederen i SAS Norge Kabinforening, dårligere lønnsbetingelser enn det flyselskaper har i andre land.

– Både pilotene, bakkeansatte og vi kabinansatte tjener mindre enn i mange andre flyselskaper, og har ingen mønster i turnusen vår. Det er veldig uheldig, det får jo konsekvenser for oss, forklarer Nyberg, og legger til:

– Uforutsigbarheten i turnusen vår er helt håpløs. Det finnes folk som har jobbet her i 25 år, men som fortsatt ikke har noen orden på turnusen. Det er svært lange arbeidsdager, vi får kort varsel før vi skal ut, og må være borte lenge av gangen. Det er merkelig at det ikke er funnet noen løsning på dette ennå, sier hun.

Skal ta tak i turnus

– Jeg ønsker ikke å gå inn i lønnsforhandlinger med andre grupper i SAS nå under streiken. Akkurat som alle andre grupper har kabinansatte hatt en lønnsregulering mellom 1,8 og 3 prosent, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

SAS

Han understreker at ledelsen i SAS har lovet å ta tak i turnusen for kabinansatte.

– Kabinansatte jobber flere dager enn pilotene. De har en slitsom og krevende jobb. Vi deler den oppfatningen, og arbeidet med en bedre turnus intensiveres, sier Johansen.

Han melder at det vil være et møte senere i dag hvor det skal tas avgjørelser rundt permitteringer.

– Det vil gjelde litt ulike ordninger avhengig av arbeidsoppgavene. Foreløpig er kabinansatte omdisponert slik at de har hjulpet til på bakkeplan, uttaler Johansen.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Må permittere ansatte

Mandag meldte NRK om at Widerøe har permittert bakkeansatte ved 14 flyplasser som følge av SAS-streiken, og at selskapet varsler ytterligere permitteringer.

– Vi har ikke noe eksakt tall, men mellom 100 og 200 personer vil bli permittert frem til torsdag i første omgang, sier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NRK.

Årsaken til permitteringene er at streiken gir mindre jobb.

Nå står også bakke- og kabinansatte i SAS i fare for å bli permittert, forklarer Nyberg. Da vil de stå uten lønn de tre første dagene av permitteringen, før den enkelte kan få dagpenger.

– Vår fagforening Parat gir permitteringsstøtte disse karensdagene, men for en lavlønnsgruppe som oss vil det uansett føre til en økonomisk påkjenning.

– Jeg tror dessverre det kommer til å skje, det er en helt reell trussel for oss kabinansatte. Tre dager uten lønn er en belastning, sier Nyberg.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ønsker flyene opp i luften igjen

Øystein Eliassen er leder i flyteknikerorganisasjonen NFO i SAS. Han ønsker at streiken kan løses så raskt som mulig, slik at flyene kan komme seg opp i luften igjen, og passasjerene slipper å rammes.

– Jeg støtter pilotenes rett til å bruke de lovlige forhandlingsmidlene som finnes. Jeg har absolutt forståelse for grunnlaget deres for streikingen, sier han.

Eliassen mener at SAS har dyktige ansatte, både piloter og kabin- og bakkeansatte, og at det derfor er synd at de strever med ordningene for at jobbhverdagen skal fungere.

– Det er jo fortvilende dersom de føler at forholdene eller ordningene ikke er til å leve med. Ikke å kunne planlegge et privatliv fordi turnusen er så uforutsigbar, kan jeg forstå at er frustrerende, sier Eliassen.