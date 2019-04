Sønn dømt for å ha kjørt på far med lastebil

Faren fikk livstruende skader etter hendelsen som skjedde på en vei utenfor Ås sentrum i september 2017, skriver VG.

Sønnen ble siktet for forsøk på forsettlig drap, men ble tiltalt og nå dømt for uaktsomt å ha forvoldt betydelig skade på kropp eller helse. Han står fast ved at påkjørselen var et uhell.

Farens bistandsadvokat, Eirin Susann Simonsen, sier til avisen at hennes klient mener han ble påkjørt med viten og vilje og synes derfor straffen er for lav. Klienten har vært under lengre tids rehabilitering.

Påtalemyndigheten la ned en påstand på seks måneders fengsel for mannen. Politiadvokat Torgeir Lutro sier de skal vurdere om de skal anke straffeutmålingen.

Far og sønn har vært i en lengre konflikt knyttet til familiens gård siden 2010. Samme dag som påkjørselen, ble en avgjørelse i Husleietvistutvalget forkynt for begge parter. Avgjørelsen var at farens oppsigelse av leieforholdet til sønnen var gyldig og at sønnen skyldte han 265.500 kroner i leie.