– Vi vet ikke helt hvorfor de blir her, sier Kjell Isaksen, naturforvalter i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

De siste to ukene har en eller flere flokker med delfiner beveget seg rundt i Oslofjorden, til manges store begeistring. Ifølge Bymiljøetaten dreier det seg om minst 50 individer av arten kvitskjeving.

Isaksen sier det er en mulighet for at delfinene sliter med å finne veien ut av fjorden, men understreker at deres vedvarende opphold også kan ha helt andre forklaringer. Han tror imidlertid det er lite sannsynlig at delfinene slår seg ned i Oslofjorden på permanent basis.

– Men akkurat når de svømmer videre er vanskelig å spå. De kan bli her i flere måneder til, men kan også være borte i morgen, sier Isaksen.

Et sjeldent syn

Den oppsiktsvekkende delfinflokken ble først observert onsdag 31. juli, da de var helt inne mellom Vippetangen og det lille skjæret Kavringen. «Dette er en aldri så liten sensasjon» skrev Oslofjordens Friluftsråd på sin Facebook-side.

Senere er delfinene observert ved både Holmen og Hvalstrand i Asker, utenfor Høvik i Bærum, i Lysakerfjorden mellom Huk og Fornebustrand, ved Hvervenbukta og nedover til Brevik i Bunnefjorde.

Sist helg ble det observert delfiner ved Håøya, nordvest for Drøbak, og i Bunnefjorden. Isaksen forteller at flokken på rundt 50 kvitskjevinger i en periode var delt i to, men at det er usikkert hvorvidt det har vært én eller flere flokker de siste dagene.

– Det er ikke helt uvanlig at vi får delfiner og andre hvaler i Oslofjorden. Vi har enkeltindivider her årlig. Men det er veldig uvanlig at denne arten kommer helt inn hit, sier Isaksen.

Kvitskjeving har primært tilhold ute på det åpne hav, men kommer også inn til norskekysten. Arten er trolig bare blitt sett to ganger tidligere i farvann fra Drøbak og innover Sist gang kvitskjeving ble observert så langt inn i Oslofjorden var i 1974. Før det må man så langt tilbake som til 1842.

Nok mat

Isaksen forteller at det er mye makrell i fjorden om dagen, og sannsynligvis også bra med småsei og brisling. Dette kan ha bidratt til at delfinene har kommet hit og blitt her såpass lenge. Han tror ikke delfinene er under noen form for umiddelbar fare.

– Foreløpig virker det som de finner nok mat. Men det er mye båttrafikk i fjorden og delfiner vekker jo oppsikt, interesse og entusiasme, og det er mange som ønsker å komme nært for å ta bilder, sier Isaksen.

Selv om han har inntrykk av at delfinene takler oppmerksomheten godt, oppfordrer han folk til å vise hensyn og varsomhet når de ferdes rundt delfinene i båt.

– Hvis folk blir for nærgående, kan det stresse dyrene og hindre dem fra å fange mat. Propellene kan også skade dyrene. Men så lenge folk holder lav fart, holder avstand og ikke forfølger dyrene, tror jeg det vil gå bra.

Han legger til at kvitskjeving, i motsetning til enkelte delfiner av arten tumler, ikke er kjent for å oppsøke mennesker. Drømmen om å svømme med delfiner kan derfor legges på hyllen.

– Dette er nok ikke den rette arten å forsøke å svømme med. Dessuten er dette store og ville dyr som man skal ha respekt for, sier Isaksen.