Erna Solberg: – Vi må bekjempe muslimfiendtlige holdninger sammen

– Statsministeren skal holde en tale under idbønnen. Imamen skal holde en tale og det skal være en bønn, sier informasjonsansvarlig ved al-Noor Islamic Center, Waheed Ahmed, til Budstikka. Han legger til at de er i dialog med kommunen og politiet.

Ifølge avisen strømmer det mange festpyntede muslimer til hotellet. Pressen får ikke tilgang til selve arrangementet.

– I dag feirer muslimer over hele Norge id sammen med sine kjære. En feiring som mange har gledet seg til, men angrepet på moskeen i Bærum skaper frykt og uro. Hat og muslimfiendtlige holdninger må vi bekjempe sammen. Vi slår ring om vårt muslimske miljø når de går til bønn i dag, skriver Solberg på Twitter.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Økt sikkerhet

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden id etter skyteepisoden i moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum lørdag.

En mann i tidlig 20-årene er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen, samt siktet for drap på en ung kvinne han er i familie med. Hendelsene ses i sammenheng.

Mannen ble avhørt i natt, og ønsket ikke å forklare seg, opplyser politiet i en pressemelding søndag morgen.

Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog (H) opplyser at de er i tett dialog med moskeen etter hendelsen.

– De som var til stede under angrepet får tett oppfølging, sier Hammer Krog til Budstikka.

Terje Pedersen

Fordømmer angrepet

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) trekker frem hvor viktig det er at alle skal få lov å ha sin religion i Norge.

– Vi fordømmer angrepet på moskeen i Bærum lørdag på det sterkeste. Politiet gjør nå alt det kan for at muslimer trygt skal få feire id i ro og fred søndag, sier Kallmyr i en pressemelding.

Islamsk Råd Norge skriver i en pressemelding natt til søndag at de på det sterkeste fordømmer skyteepisoden i moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum.

– Folk innad i det muslimske miljøet er selvfølgelig berørt. Det er ingen tvil om at dette setter mange i en sjokktilstand, sier styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge til NTB.