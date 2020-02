Politiet etterforsker knivstikking på Linderud i Oslo

Politiet opplyste like før midnatt at en mann var blitt fraktet fra Linderud T-banestasjon til Ullevål sykehus med stikkskader i ansiktet og i lysken.

Politiet har ikke holdepunkter for at knivstikkingen skjedde på stasjonen, og undersøkte natt til søndag et annet sted i nærheten som et mulig åsted. Stasjonen ble likevel sperret av, blant annet for å vaske vekk blodsøl.

– Videoopptak fra stedet viser at mannen kommer ned på stasjonen cirka klokken 23.14. Derfra ringer han etter hjelp fra ambulanse. Politiet ble varslet klokken 23.24, opplyser operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen opplyste senere på natten at det fuktige været over hovedstaden gjorde det vanskelig å se helt hvor den skadede hadde beveget seg, men at de hadde indikasjoner på at knivstikkingen hadde skjedd utendørs. Identiteten til den skadede er kjent for politiet, men de hadde ikke fått snakket med mannen i løpet av natten. Mannens tilstand skal ifølge sykehuset være stabil.

– Vi har en del navn på blokken over mulige mistenkte, men det er for tidlig å avkrefte eller bekrefte noe foreløpig, sier Iversen.

Han opplyser at det ikke er tvil om at politiet står overfor en kriminell voldshandling, og at det er satt i gang full etterforskning av saken.