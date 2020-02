Nigerianske gutter lurt til å tro at de skal på prøvespill i Norge: – Veldig stygg form for kriminalitet

Plutselig kom det oppringninger fra nigerianske telefonnumre på merkelige tidspunkter. Så kom e-postene fra håpefulle gutter.

Sikkert bare noe tull, var tanken som slo Jon Ole Reinhardsen først i fjor høst. Men da Grorud Idrettslags daglige leder kom over en spesiell nettside, gikk det opp for ham at det var langt mer omfattende.

Det var en nettside med informasjon både på engelsk og norsk. Den utga seg for å være en offisiell nettside for Grorud IL. Bilder og informasjon var blitt stjålet fra idrettslagets egentlige nettside.

Da Reinhardsen snakket med guttene, ble han fortalt at de var blitt lovet prøvespill i Grorud. Mot betaling.

– Vi får veldig vondt av dem som er blitt lurt. Det er folk som sikkert har brukt mye av pengene sine på en sjanse til å komme til Norge, sier Reinhardsen.

Signert av fiktiv idrettsleder

Spillerne han har snakket med, har fortalt at de ble kontaktet og fikk et passord til å registrere seg på den falske nettsiden. Så er de blitt bedt om å betale en sum på et par tusen kroner.

De er også blitt tilsendt dokumenter med det som fremstår som en reisetillatelse og informasjon om at Grorud IL tar alle kostnader ved oppholdet i Norge. Dokumentene er signert av en Grorud-leder som ikke eksisterer.

– Både nettsiden og dokumentene ser veldig profesjonelle ut. Derfor har vi sendt all informasjon til politiet slik at den falske nettsiden kan stenges. Vår logo og våre bilder er brukt, men vi har ikke tilgang til siden. Vi føler oss litt maktesløse, sier Reinhardsen.

I oktober i fjor ble det levert en anmeldelse fra idrettslaget til politiet.

Skjermdump

Bøhler: – Bruker unges drømmer

Stortingspolitiker Jan Bøhler (Ap) er styremedlem i Grorud IL. Han har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) om hva Norge og norsk politi kan gjøre for å stoppe slik svindel.

– Det er et viktig prinsipielt spørsmål, i dette tilfellet særlig fordi det rammer unge håpefulle uskyldige mennesker i en sårbar situasjon. Jeg er sikker på at så profesjonelle aktører, som dette er, har opprettet falske sider for flere klubber rundt i Europa, sier Bøhler og fastslår:

– Desto viktigere er det at vi varsler, så det kan tas skikkelig tak i.

Han kaller det «en veldig stygg form for kriminalitet».

– De bruker unges drømmer til å svindle dem, sier Bøhler.

Paal Audestad

Fotballforbundet: Saken er neppe unik

Grorud IL har hatt tett kontakt med Norges Fotballforbund (NFF).

– Klubben tok kontakt med NFF, og de fulgte vårt råd om å politianmelde saken. Svindlere som oppretter en nettside og utgir seg for å være en fotballklubb, er en sak for politiet, ikke fotballens egne organer, skriver kommunikasjonssjef Yngve Haavik i en e-post.

Han poengterer at svindelforsøk er utbredt, og at det «vil naturlig nok også ramme fotballen».

– Det er mange spillere der ute som har et brennende ønske om å få profesjonelle kontrakter i utlandet, og denne drømmen kan svindlere utnytte. Denne saken er nok ikke unik, uten at NFF har noen oversikt over det, skriver Haavik.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Avslørte storsvindlere

Nettsvindel er noe politiet må bruke stadig mer ressurser på.

I fjor sommer skrev Aftenposten historien om hvordan norsk politi avslørte storsvindlere i Nigeria.

Da var det en annen og mer kjent form for nettsvindel som ble avdekket: såkalt direktørsvindel. Det skjer ved at ansatte i et selskap kontaktes av personer som gir seg ut for å være direktøren i selskapet. Ansatte blir så bedt om å gjennomføre en eller flere transaksjoner til bankkontoer i utlandet.

Operasjonen skal ifølge politiet ha ført til oppklaring av flere hundre saker rundt omkring i Europa.

I Norge hadde bedragerianmeldelser i fjor sommer økt med 36 prosentpoeng de siste ti årene.