Koronaviruset sprer seg over hele verden. Er det egentlig så farlig?

Denne saken er skrevet av Aftenposten Junior – Norges eneste avis for barn og unge.

1. Hva er koronaviruset?

Det er et virus som ble oppdaget i Kina. Det ligner på vanlig influensa. De fleste som får det, blir bare litt syke. Men noen blir veldig syke, og noen har også dødd av viruset.

2. Hva gjøres for å hindre at smitten sprer seg?

Land over hele verden gjør alt de kan for å stoppe at flere blir smittet.

Noen land har stengt skoler, kinoer og butikker. I Kina er millioner av mennesker bare hjemme. Derfor blir det solgt mange flere Playstation og Nintendo Switch i landet enn det pleier å gjøre.

Kinesiske pengesedler blir vasket og lagret på et sikkert sted i to uker, for å fjerne eventuell smitte.

I Italia blir fotballkamper utsatt og konserter avlyst.

I Iran spilles fotballkamper uten tilskuere.

3. Hvordan kom viruset til Norge?

Viruset kom første gang til Norge ved at en dame som hadde vært i Kina, kom hjem. Eksperter på smitte i Norge tror ikke denne kvinnen vil smitte andre med viruset.

4. Hva kan jeg gjøre for å unngå å bli smittet?

Vask hendene dine ofte og grundig.

Ikke host eller nys ut i luften. Bruk et papirtørkle, eller albuekroken.

5. Hvordan kan jeg vite om jeg er smittet? Korona-viruset ligner på vanlig forkjølelse og influensa. Du hoster, puster tungt, får feber og vondt i halsen.

6. Men hvordan kan jeg vite at det ikke bare er en vanlig forkjølelse?

Hvis man bor i Norge og har slike symptomer nå, er det mest sannsynlig ikke koronaviruset så lenge du ikke har vært i land der andre er smittet av viruset. Men er du i tvil, ring fastlegen eller legevakten.

7. Finnes det noen medisin mot korona?

Det finnes ingen medisin mot koronaviruset ennå. Men forskere over hele verden jobber nå for å lage det.

8. Er det farlig å bli smittet av koronaviruset?

For de aller fleste er det ikke farlig å få koronaviruset. Men for eldre og personer som har en alvorlig sykdom fra før, kan det være farlig.

9. Trenger vi å være redde?

Barn trenger ikke være redde for viruset. Barn blir mindre syke enn voksne. Men de fleste voksne får også bare mild sykdom.

Kilder: Overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet, Aftenposten, NTB og CBBC.