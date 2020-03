Koronaviruset siste døgn: Dette vet vi om smitten i Norge

Totalt 17 smittet

Folkehelseinstituttet har oversikt over totalt 17 koronasmittede i Norge. De vil ikke si hvor i landet disse oppholder seg, men vi vet at fem av dem har tilknytning til Ullevål sykehus. To andre bor også i Oslo, og en i Bærum. Fem smittetilfeller er oppdaget i Bergen. En er i Troms.

Ingen av dem er så langt alvorlig syke eller lagt inn på sykehus, ifølge Folkehelseinstituttet.

Søndag morgen rapporterte Enebakk kommune om et smittetilfelle, men det er ikke kjent om dette er et av de 17 kjente tilfellene eller et nytt.

Her kan du følge vårt direktestudio om koronaviruset: Siste nytt om koronautbruddet.

Øyeklinikken for halv maskin

I helgen vaskes øyeklinikken på Ullevål ned. Den neste tiden vil klinikken i beste fall bli drevet med halv kapasitet. Lørdag ettermiddag opplyste klinikksjef Kim A. Tønseth til Aftenposten at rundt 60 ansatte er i karantene hjemme. I alt er 28 ansatte testet. Fem er bekreftet smittet.

Avdelingen har totalt 250 ansatte. Men de som settes i karantene nå, er leger og sykepleiere som er i direkte kontakt med pasientene. Dermed er en stor del av den medisinske kapasiteten borte fra jobb.

Sykehuset har allerede inngått avtaler med sykehusene i Stavanger, Bergen og Trondheim om å kunne sende pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.

Tønseth sier at det sjelden er livstruende tilstander. Men noen pasienter kan miste synet dersom de ikke får hjelp med en gang.

Kontaktet 200 pasienter

Ullevål jobber med å kontakte 400 pasienter, og har vært i kontakt med halvparten. Ingen av dem har meldt at de er syke.

Søndag morgen ble det kjent at ytterligere to ansatte ved sykehuset er smittet. Det betyr at til sammen fem ansatte ved øyeavdelingen nå er bekreftet smittet.

En «liten håndfull» pasienter ble undersøkt av den første legen som fikk konstatert smitte. Ullevål har sykepleiere som kjører hjem til dem for å teste dem. Resultatet av disse testene blir tidligst klart søndag.

Medisinsk direktør Hilde Myhren ber alle som har vært på øyeklinikken den siste uken om å holde seg i ro, og vente på at de blir kontaktet.

Smittet i Italia

Kvinnen i Tromsø har vært i Kina. Ellers virker det som om de fleste smittetilfellene gjelder mennesker som har vært i Nord-Italia, eller har hatt kontakt med mennesker som har kommet hjem derfra.

Brita Øygard, leder for Etat for helsetjenester i Bergen kommune, opplyser at alle de fire nye tilfellene av koronavirus i Bergen, er i forbindelse med reise til Nord-Italia.

De har ikke nødvendigvis vært i Nord-Italia, men har en relasjon til noen som har vært der, opplyser Øygard.

Fem ansatte ved Drammen sykehus i karantene

Fem personer som jobber ved sykehuset i Drammen, er satt i hjemmekarantene i påvente av svar på om de er smittet av det nye koronaviruset, melder Drammens Tidende.

De fem har alle vært på øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus den siste uken, skriver Drammens Tidende lørdag. Et titalls ansatte ved øyeavdelingen testes nå for koronaviruset etter to smittetilfeller.

Samtidig er en sjette person, som er ansatt ved Bærum sykehus, satt i karantene etter en ferie i Italia.

Helsepersonell må ta ekstra hensyn

Ullevål sykehus beklager nå at legen som ba om å bli testet tirsdag fikk beskjed om at det ikke var nødvendig.

Folkehelseinstituttet presiserte lørdag sine råd for helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt smitte.

– Ansatte skal som alltid ikke gå på jobb når de er syke og følge basale smittevernrutiner for å beskytte pasientene sine mot smitte, sier områdedirektør Geir Bukholm ved FHI.

Lov til å klemme på skolene

Torsdag ettermiddag rådet Utdanningsetaten 90.000 elever i Oslo til å unngå klemming og håndhilsing. Etter skoleslutt fredag trakk de rådet tilbake.

Det var likevel ikke behov for å advare mot nærkontakt som klemming og håndhilsing. De øvrige råd om håndvask og lignende gjelder fortsatt, ifølge Utdanningsetaten.