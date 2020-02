De er tidlig ute, de små, blå knoppene som strekker seg mot sollyset gjennom dødt løv. Når solen varmer skogbunnen, og plussgradene råder i februar, våkner blåveisen til live. Det meldes om blåveis i full blomst mange steder på Østlandet, og blåveisbildene popper opp i sosiale medier. Men folk lurer: Er dette et hyggelig vårtegn eller tegn på at noe er riv, ruskende galt med årstidene?

Storfjell Ingar

Ikke uvanlig med tidlige enkeltsesonger

– En enkelt sesong sier ingen ting. Men statistikken, trenden, sier noe. Klimaet endrer seg, vekstsesongen starter tidligere og varer lenger, sier biolog Jan Wesenberg, redaktør av Blyttia, tidsskrift for Norsk Botanisk Forening.

Han har selv plukket blåveis i januar på 80-tallet og sier vi har hatt tidlige enkeltsesonger før.

– Alle planter som finnes vilt hos oss, takler både tidlige og sene vårer, sier biologen. Han føyer til at hvis vi får en eller to graders varmere årsgjennomsnitt over flere tiår, vil vi etter hvert får mellomeuropeisk flora opp hit.

– Da kan det bli mindre av de plantene vi er vant til, fordi det blir for varmt for dem, sier Wesenberg.

Risikerer å blomstre til ingen nytte

– Hva skjer med blåveisene som blomstrer nå, hvis det blir kaldt og snø i ukene fremover?

– Blåveisen dukker opp så tidlig den får til, og er veldig tilpasset nattefrost. Selv om det kommer et snøfall, og vi får kulde i ukevis, gjør det ingenting for arten. Men da har den hatt en blomstring til ingen nytte. Kommer det streng kulde, vil denne blomstringen ikke føre til frø. Men samme plante kan ha noen flere små knopper på lur, sier han.

Wesenberg forklarer at individet blir mange tiår, blomstrer hvert år og lager mange blomster. Hvis blåveisen i løpet av sitt 100 år lange liv får frem ett frø, har den bidratt til stabil populasjon.

Han forteller at blåveisen om høsten har ferdige knopper som bare venter på våren. De ses som små, grå, hårete dusker nede ved planteroten.

– De aktiviseres som en reaksjon på været. Kommer det en blomst, og det så blir kjøligere vær, stopper alt opp. Med ny varme aktiviseres blomstringen igjen, forklarer Wesenberg.

Bjørhovde, Hilde

Ikke fredet

Blåveis er ikke fredet, men Wesenberg synes det er fint at folk har et varsomt forhold til blåveisen, og at de ikke graver opp og flytter blåveistuer.

– Blåveis kan utryddes lokalt hvis den graves opp. La tuene stå, men plukk gjerne blomster, sier Wesenberg.

Også hageplantene viser vårfornemmelser, men Wesenberg ønsker ikke å uttale seg om dem fordi alt avhenger av hva slags hageplanter det er snakk om.

– Det finnes hardføre typer, mens andre er på randen av hva de klarer rent klimatisk. Alt vi putter i jorden i en hage, har en viss fare for å gå ut i løpet av noen år, sier han.