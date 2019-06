– Vi har allerede noen tidlige byger og torden torsdag morgen som har gått langs kysten fra grensen mellom Aust-Agder og Telemark, og til Oslo og nordover. En liten forsmak rett og slett, sier vakthavende meteorolog John Smits til Aftenposten i 07.30-tiden.

Torsdag er det meldt opp mot 30 grader på Sør- og Østlandet. Svært kraftige regnbyger kan samtidig føre til oversvømmelser, flom og jordskred.

Bygeaktiviteten dabbet av på store deler av Østlandet en stund etter de første bygene torsdag morgen, før det blir økt aktivitet igjen utover ettermiddagen.

– Litt varierende skydekke, kanskje til og med perioder med sol, så vil det danne seg bygeskyer, melder Smits.

Torsdag formiddag nærmer uværet seg hovedstaden.

Maria T. Pettrém / Aftenposten

Oransje farenivå

Det er sendt ut oransje farevarsel for svært kraftige regnbyger østafjells, mens det er gult farenivå for jordskred, regnbyger og flom på store deler av Øst- og Sørlandet.

Det vil først komme fra Agder, som trolig ikke vil rammes så mye, via Vestfold, Telemark og Buskerud til Oslo-området, før det sent i kveld legger seg øst for Oslofjorden og Randsfjorden i fylkene Akershus, Østfold, Oppland og til slutt deler av Hedmark.

– Det ser ut som om Telemark får størst bygeaktivitet i ettermiddag, så trekker det seg østover, sier Smits og legger til:

– Noen av bygene kan bli ganske kraftige, og det er høyst sannsynlig med torden.

Meteorologisk institutt

Store lokale variasjoner

Men det vil bli store lokale variasjoner, forklarer Smits.

– Plutselig kan det komme 25 mm nedbør ett sted, men ikke så langt unna har de «bare» 5 mm. Akkurat hvor det blir kraftigst, er vanskelig å si.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for store deler av Øst- og Sørlandet, som er ment for å beskrive potensialet. Noen vil som regel oppleve at været ikke ble så ille som varslet.

– Noen vil nok kunne oppleve at de for eksempel hører torden, men uværet kommer aldri til dem. Men det er jo i området og vil sånn sett være riktig, sier Smits.

Her kan du følge med på en oversikt over lynnedslag. Under er et øyeblikksbilde fra klokken 12.20 torsdag.

Meteorologisk institutt

Kan oppstå virvelvinder og kraftige vindkast

Kombinert med veldig varm luft som kommer fra Sverige der den har ligget de siste dagene, kan det oppstå værfenomener.

– Tornadofaren er nok ikke helt der, men det kan oppstå virvelvinder. Den typen vi får i Norge, er mye svakere enn det man ser på TV fra USA, sier Smits.

Videre sier han det kan komme fallvinder i forbindelse med kraftige byger som drar med seg masse kald luft. Da kan det oppstå kraftige vindkast, som nok har større farepotensial.

– Det kommer brått på og kan gjøre skade. Det er ofte disse vindstøtene som kan finne på å ta med seg trampoliner og campingvogner og knekke trær. Det skjer mye oftere enn med virvelvinder, sier Smits.