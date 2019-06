Liten fare for ny eksplosjon ved hydrogenstasjonen

Brannvesenet trapper ned innsatsen ved den brennende Uno-X hydrogenstasjonen i Sandvika i Bærum. Området vil fortsatt være avsperret gjennom natten for videre tiltak i morgen, melder brannvesenet klokken 22.30.

Tre kvarter tidligere var røykdykkere i innsats på skadestedet. – Vi har god kontroll på brannen, men jobber fortsatt med få totaloversikt over eventuelle lekkasjer, skrev 110-sentralen på Twitter.

Brannvesenet nærmet seg i kveld det sentrale skadestedet forsiktig, og brukte fortsatt slukkerobot og en brannlift med vannkanon for å kjøle hydrogentankene og deretter slukke brannen. Det ryker fortsatt fra brannstedet.

Ved 21-tiden forteller folk som befant seg i nærheten at det fortsatt luktet sterkt og ubehagelig i området.

Stein J Bjørge

Det var 17.36 at eksplosjonen skjedde, trolig i hydrogentanken på Uno-X-stasjonen. Klokken 19.30 brant det fremdeles i tanken som har eksplodert.

E 18 var frem til ca. 20.30 stengt i begge retninger. Det oppsto store køer i pinsetrafikken.

Eksplosjonen var så kraftig at brannalarmen på Sandvika Storsenter ble utløst. Budstikka har fått meldinger om smellet fra Billingstad, Høvik, Tanum og Nesøya.

Årsak ikke kjent

Operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo politidistrikt sier til NTB at politiet foreløpig ikke vet hva som har forårsaket eksplosjonen, men bekrefter at den fant sted inne på hydrogenstasjonen.

– Vi har heldigvis ikke fått melding om at noen personer har kommet til skade. Nå jobber vi med å evakuere bort folk, det er opprettet en sikkerhetsavstand med radius på 500 meter etter anbefaling fra brannvesenet, sa operasjonsleder Cathrine Sylju i politiet til Budstikka tidligere på kvelden.

Kristoffer Haugen, NTB scanpix

Politiet skriver på Twitter klokken 19.30 at brannvesenet jobber med å kjøle ned anlegget. Brannen er ikke under kontroll. E18 og E16 vil bli åpnet «igjen så fort dette er sikkert, skrev politiet da.

Stein J. Bjørge

Sylju forteller at politiet fikk et stort antall nødtelefoner om eksplosjonen.

– Det skal ha sprutet flammer ut mot veien, refererer Sylju fra nødtelefonene.

Politiet skriver at det foreløpig bare er meldt om to med lettere personskader etter at airbag ble utløst som følge av trykket.

Hanna Navin fikk seg en skikkelig støkk i eksplosjonen. Hun kjørte forbi Uno X-stasjonen da det smalt.

– Det var et voldsomt smell, og airbagene utløste seg inne i bilen. Vi trodde først at vi hadde kræsjet, forteller hun til Budstikka.

E18 og E 16 ble stengt

Trafikkoperatør Annie Serup sa til Aftenposten klokken 18.45 at det er lange køer på E18 i begge retninger mot Sandvika.

– Fra sør starter køen ved Asker. Fra Oslo og vestover starter køen ved Strand, sier hun.

Heiko Junge, NTB scanpix

Ventet på drone

Politiet skrev på Twitter rett før klokken 18 at det er opprettet en «god sikkerhetsavstand» på stedet. Politiet kunne på det tidspunktet ikke utelukke at det kunne komme flere eksplosjoner, og ventet på drone som skulle ta oversiktsbilder.

HEIKO JUNGE / NTB scanpix

Til TV2.no sier leder i Uno X, Jens Haugland, at ledelsen gjør det de kan for å områ seg med situasjonen. Han forteller at de jobber tett med nødetatene og har stengt de to andre stasjonene som selger hydrogen, på Åsane og på Hvam. Disse vil være stengt frem til situasjonen på Sandvika er avklart.

Lederen kan hverken bekrefte eller avkrefte om det var ansatte til stede på hydrogenstasjonen under eksplosjonen, men er lettet over at det så langt ikke er kommet meldinger om personskade.

Saken blir fortløpende oppdatert.