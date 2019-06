(Bergens Tidende): Pasienten ble innlagt med mage- og tarmsymptomer i helgen. Vedkommende har fått påvist campylobacter. Pasienten hadde en veldig alvorlig bakenforliggende grunnlidelse, heter det i en pressemelding fra Haukeland sykehus.

– Den endelige dødsårsaken vet vi derfor ikke. Det vil bli foretatt obduksjon. Dødsfallet er rutinemessig meldt til fylkeslegen og politiet, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, til Bergens Tidende.

Politiet vil nå undersøke dødsfallet, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Vi har mottatt en veldig tung melding om at en person er død. Mine tanker går til familien og de pårørende. Dette var en veldig tung beskjed å få, sier ordfører Terje Mathiassen (Ap) Askøyværingen.

Syv innlagte

– Er det ekstra beredskap ved Haukeland som en følge av situasjonen på Askøy?

– Vi har daglige møter der vi går gjennom situasjonen. Vi har ikke noen ekstraordinær beredskap ved sykehuset, men kan selvfølgelig øke kapasiteten ved behov. I går fikk vi ingen innleggelser, men det siste døgnet har to kommet inn.

– Hva er status for de innlagte fra Askøy?

– Vi har nå syv som ligger inne med relasjon til vannsituasjonen på Askøy. Det er ikke kritisk for noen av dem, sier Vigander.

Ettåring døde

Forrige uke satte politiet rutinemessig i gang etterforskning, etter at en ett år gammel gutt fra Askøy døde på Haukeland universitetssjukehus.

Dødsfallet knyttes til vannforurensningen som er avdekket i kommunen, men det kan politiet først svare på etter at obduksjonsrapporten er klar.

Fylkeslege Helga Arianson sier klokken 12.40 torsdag at de nettopp er informert om dødsfallet.

– Vi har ikke tatt stilling til om vi vil åpne tilsynssak ennå, sier hun til BT.

Fant avføring

Varaordfører Bård Espelid bekreftet tidligere torsdag at det er funnet avføring på taket av det gamle høydebassenget på Øvre Kleppe der man mistenker det infiserte vannet har sitt utspring.

Ved siden av Folkehelseinstituttet deltok også politiet på undersøkelsene ved høydebassenget onsdag.

Espelid har tidligere gitt uttrykk for at man blir stadig sikrere på at høydebassenget er smittekilden, men man utelukker fortsatt ikke andre muligheter.

Politiinspektør Frode Karlsen ved Vest politidistrikt sier til BT at de bisto med hunder.

- Vi satte kommunen i kontakt med en hundepatrulje for å hjelpe dem å finne kadaver eller en eventuell smittekilde, sier Karlsen.