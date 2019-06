Bistandsadvokaten gjorde seg tilgjengelig for spørsmål onsdag ettermiddag, etter at politiet tidligere på dagen offentliggjorde at hovedhypotesen i forsvinningssaken nå er endret.

– Familien har god tro på at hun er i live og jobber videre med dette grunnlaget, sier Holden til Aftenposten.

– Hva mener du med grunnlaget?

– Det har som kjent vært kontakt mellom familien og den antatte motparten. Familien ønsker at kontakten gjennopprettes.

Politiet opplyste på en pressekonferanse klokken 12 onsdag at hovedhypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen er bortført med økonomisk motiv som vinning, er svekket. Den nye hovedhypotesen er at Hagen er drept. Politiet mener at saken kan dreie seg om en fordekt forsvinning.

Fikk beskjed om drapshypotesen i går: – Krevende beskjed for familien

Familien og en representant fra advokatfirmaet Hjort ble i et møte med politiet i går orientert om den nye utviklingen i saken.

– Sett i lys av det lange tidsforløpet, er det ikke overraskende at politiet muliggjør sannsynligheten for et drap sterkere enn tidligere. Det var en krevende beskjed å få for familien.

– Har Tom Hagen vært inne til nye avhør?

– Nei, svarer bistandsadvokaten til familien.

– Slik jeg oppfatter politiet, har det som var en kidnappingssak i utgangspunktet, utviklet seg til noe mer.

Håper papirbevis kan føre til gjennombrudd

Bortføringshypotesen har vært politiets hovedhypotese siden politiet ble kjent med forsvinningen.

Anne-Elisabeth Hagen, som er gift med en av Norges rikeste menn, ble meldt savnet av ektemannen Tom Hagen onsdag 31. oktober i fjor. Siden den gang har det ikke kommet noe bevis på at kvinnen fortsatt er i live. Holden håper at politiets nye papirbevis, kan føre til gjennombrudd.

– Det er veldig spennende. Vi har forhåpninger til at det kan bidra til et gjennombrudd i saken, sier Holden.