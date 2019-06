Tre personer hentet opp av sjøen etter flystyrt på Sørlandet

Saken oppdateres.

To helikoptre, fire redningsskøyter og et kystvaktskip ble satt inn i søket etter småflyet, som styrtet i havet sør for Mandal. Småflyet var på oppdrag for Agder politidistrikt, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi har nå plukket opp tre personer fra sjøen. Tilstanden er uavklart, og de flys til sykehus på land, sier Anders Bang Andersen, pressesjef for Hovedredningssentralen på Sola til VG rett før klokken 19 lørdag kveld.

Flyet hjalp til i leteaksjonen etter personen som falt over bord fra en passasjerferge i natt.

Ved 18.40-tiden var de tre hentet opp fra vannet av to helikoptre som deltok i søket. De tre er blitt sendt til sykehus, opplyser Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) på Twitter klokken 19.21.

Tre personer er plukket opp av to redningshelikoptre fra sjøen sør for Mandal. Der var et småfly med tre om bord savnet. De tre settes i sammenheng med savnet fly. Fire redningsskøyter og et kystvaktskip deltok og i søk. De tre personene er fløyet til sykehus. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) June 22, 2019

HRS fikk melding om at flyet var savnet klokken 16.09 lørdag.

Flyvraket er ikke funnet, men alle om bord skal være gjort rede for.

Søket etter flyet er avsluttet. Ifølge HRS var det et enmotors-fly av typen Piper Cherokee.

Politiet opplyser at de jobber med å informere pårørende.

– Vi bistår med å informere de pårørende og er i dialog med Hovedredningssentralen for å gi støtte til det de måtte ønske, sier operasjonsleder Morten Sjustøl til Fædrelandsvennen.

Årsaken til flystyrten er ikke kjent, men det skal ikke ha vært spesielt utfordrende vær i området.