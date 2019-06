Trondheims-politikere krever at Abbasi-familien får komme hjem

Alle partiene, med unntak av Frp, samlet seg tirsdag om en uttalelse til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver Adresseavisen.

Der heter det at politikerne reagerer med vantro på håndteringen av og uttransporteringen av Abbasi-familien etter at en afghansk mor og hennes tre barn på 16, 20 og 22 år lørdag morgen ble hentet av politiet og senere satt på fly til Afghanistan via Istanbul.

Moren var bevisstløs på hele turen til Istanbul og ble av helsemessige årsaker returnert til Norge mandag. Tirsdag ble det klart at også de tre søsknene skal sendes tilbake fra Istanbul til Norge etter at Afghanistan sa nei til å ta dem imot.

Krever garanti

Det er uvisst hva som vil skje med de tre når de etter planen ankommer Oslo tirsdag ettermiddag. Nå krever Trondheims-politikerne garantier for at de ikke blir forsøkt tvangsreturnert på nytt.

– Det er ganske utrolig at jeg sier dette. Men nå er det altså Afghanistan som har et moralsk kompass som ennå virker, ikke Norge. Det er på grunn av Afghanistan at Abbasi-familien er på vei tilbake. Dette er ikke et uhell. Det som skjer, er i tråd med gjeldende regelverk, påpeker SVs Ottar Michelsen.

Ap-ordfører Rita Ottervik sier saken viser at innvandringsregulerende hensyn nå veier for tungt i Norge.

– Håndteringen av denne utsendelsen må ettergås, mener hun.

Vil justere asylforliket

Erling Moe fra Venstre mener saken viser at asylforliket fra 2015/2016 har gått ut på dato.

– Politikken ble til under en helt spesiell situasjon i flyktningkrisen. Nå er situasjonen en annen, sier han.

Også Høyres representant i formannskapet, Ingrid Skjøtskift, mener Abbasi-saken viser at en justering av asylforliket er nødvendig. Blant annet er det lagt for lite vekt på menneskelige hensyn, mener hun.

– Saken strider mot den alminnelige rettsfølelsen, sier Skjøtskift.