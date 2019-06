Mannen dømmes for drap og to tilfeller av likskjending, samt for motarbeidelse av rettsvesenet og to tilfeller av skadeverk, skriver VG.

Aktor Nina Grande la ned påstand om tolv års forvaring med åtte års minstetid.

– Han har i flere år vært opptatt av vold og tortur. Det er en reell og nærliggende fare for at han på nytt vil begå alvorlig voldskriminalitet, sa statsadvokaten under sin prosedyre.

I dommen heter det at det etter rettens syn er «klart at handlingen tiltalte dømmes for, gjør det «særlig påkrevd» å dømme ham til ubetinget fengsel».

Erkjenner å ha begått drapet

18-åringen har erkjent å ha drept Sunniva Ødegård, men erkjenner ikke straffskyld.

Han har også delvis erkjent de to tilfellene av likskjending.

18-åringen anker dommen, opplyser forsvarer Alexander Steinsvåg til NRK. Forsvareren mener hans klient var psykotisk da han begikk drapet, og at psykosen ikke var utløst av rus.

Ifølge kanalen er det allerede satt av tid til ankebehandling av saken i Gulating lagmannsrett til høsten.

Ifølge VG er den tiltalte 18-åringen, som var 17 da drapet fant sted, kun den tredje mindreårige til å bli dømt til forvaring i Norge.

Bistandsadvokat for Sunniva Ødegårds familie, Harald Øglænd, har bedt om 700.000 kroner i oppreisningserstatning og 102.820 kroner for økonomisk tap til foreldrene.

Planlagt

Retten skriver at det er skjerpende for straffen at drapet var planlagt.

Som grunnlag for dette viser den til at tiltalte var utstyrt med hammer og teiprull i ryggsekken han hadde på seg, og at han i månedene før drapet så flere usensurerte videoer på internett der personer blir drept med hammer.

I tillegg forklarte tiltalte i sine første avhør at han hadde planlagt å drepe noen for å komme i fengsel, og at han i forkant av drapet hadde tenkt på et potensielt gjerningssted.

Retten anser det også som skjerpende at drapet framstår seksuelt motivert ut fra 18-åringens internettsøk.

Fornærmedes familie: – Riktig

Foreldrenes bistandsadvokat Harald Øglænd sier til VG at familien til Sunniva Ødegård mener dommen er riktig.

– Basert på det som foreldrene har fått vite om tiltalte, handlingen og dens grovhet og sakkyndighets uttalelser, så mener de at forvaring måtte være det rette for ham, sier Øglænd.

Han sier til avisa at de pårørende nå venter spent på å finne ut om dommen blir anket.

– Det er muligens bare første skritt før de kan forsøke å legge rettssaken bak seg og komme videre med sorgarbeidet.

Ankesak berammet i desember

Det er allerede berammet ankesak i lagmannsretten i desember. Alt tyder på at dommen fra tingretten vil bli anket av en av partene. En av grunnene til dette er at spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet har vært sentralt under rettssaken.

På grunn av spørsmålet om den tiltaltes tilregnelighet, er det utarbeidet tre sakkyndige rapporter om 18-åringens mentale tilstand på gjerningstidspunktet. Den siste av disse er datert 30. april.

Ifølge Aftenbladet er konklusjonen at 18-åringen befant seg i en rusutløst psykose da 13 år gamle Sunniva Ødegård ble drept. Men siden psykosen var utløst av selvpåført rus, er ikke tiltalte å anse som utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Rettssaken startet 15. mai.