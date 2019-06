Severin Rokne kjøpte sin andre leilighet i januar 2017. Delikat og moderne, skrev megleren om den relativt nye leiligheten i Fyllingsdalen i Bergen, og det var Rokne enig i.

Det var stor uteplass med plass til grill, åpen kjøkkenløsning og to soverom. Det største soverommet ble beskrevet som romslig «med en fin og behagelig grønnfarge på to av veggene» i salgsoppgaven. Det andre som et perfekt gjesterom. Det kunne være «veldig godt å bruke som kontor når den ene parten trenger litt arbeidsro».