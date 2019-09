Siden 2010 har Ving Norge AS i gjennomsnitt hatt et årsresultat etter skatt på drøyt 110 millioner kroner.

I fjor var resultatet etter skatt 119,5 millioner kroner. Salgsinntektene var drøyt 3,4 milliarder kroner.

Selskapet er Norges største turoperatør med mer enn 350 reisemål i over 50 land. Årlig har selskapet rundt 400.000 reisende.

Fakta: Ving Norge AS Reisearrangør som selger charterreiser, flybilletter og hotellovernattinger. Selskapet selger reiser til mer enn 350 reisemål i over 50 land. Ving Norge har 75 ansatte og omtrent 400.000 reisende årlig. Ving Norge eies av det internasjonale konsernet Thomas Cook, som gikk konkurs 23. september. Ving ble etablert som turoperatør i 1970. I 1989 kjøpte Ving opp Saga Solreiser som var Norges første charterselskap og sendte de første turistene på chartertur til Mallorca allerede i 1959. I 1989 ble SAS Leisure Group dannet. Selskapet omfatter Ving, Sunwing, Saga og Scanair. Konsernet skiftet navn til Scandinavian Leisure Group i 1994 og kjøpte senere opp Tjæreborg og Spies. I 2004 fusjonerte virksomheten til My Travel Norway. My Travel fusjonerte i 2007 med Thomas Cook Group. Samme år ble Saga Solreiser lagt ned som varemerke. Kilde: NTB

Har betalt utbytte hvert år

Ving Norge er 100 prosent eid av Thomas Cook Nordic Holdings Ab. Konkursen har rammet Thomas Cook Group, som er børsnotert i London.

Hvert år har Ving Norge AS betalt utbytte til eieren Thomas Cook. De tre siste årene har utbyttet variert mellom 110 og 100 millioner kroner.

Utbyttet var på topp i 2008 med 160 millioner kroner.

Ikke automatisk konkurs

Ving Norge understreker overfor NTB at selskapet ikke automatisk er konkurs, selv om morselskapet Thomas Cook er det.

Ving Norge er en egen juridisk enhet, påpeker selskapet.

– Vi må gjøre en egen vurdering av situasjonen i Norden, og det er det vi jobber med nå, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving Norge mandag formiddag til NTB.

Ved konkursen i morselskapet Thomas Cook er det nå kreditorene som overtar makten i konsernet. De vil også bestemme den videre skjebnene til Ving Norge.

Ving hadde kjøpere

Det svenske investeringsselskapet Triton Partners ville kjøpe Ving før sommeren, men Thomas Cook sa nei, forteller flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

– Jeg anser det som ikke usannsynlig at de kan komme på banen for å overta Ving, sier han til NTB, men understreker at han ikke har noen konkret informasjon om dette.

Elnæs er uavhengig analytiker og følger fly- og reiselivsbransjen tett. Han sier Triton Partners har vært med i kulissene helt frem til Vings eier Thomas Cook ble slått konkurs natt til mandag.

God merkevare

– Ving Norge og Sverige har gått med overskudd i årevis. Ving har en veldig god merkevare og har mindre konkurranse enn Thomas Cook har hatt i Tyskland og England, sier Elnæs.

Han kjenner ikke til noen andre investorer som har vist interesse for Ving. Elnæs mener imidlertid Triton må være raske, dersom de fortsatt er interessert i å kjøpe Ving.

– Det må skje raskt, så ikke merkevaren tar skade, sier Elnæs, og antyder at en avklaring kan komme i løpet av uken.