Det opplyste beredskapssjef Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet til pressen søndag ettermiddag.

– Vi har gjort tilsvarende funn i de siste hundene vi har fått inn, men vi må undersøke flere hunder for å finne ut hvordan dette har spredd seg, sa Jarp.

Til nå er syv hunder obdusert ved instituttet.

Hovedtyngden av tilfellene er fortsatt fra Østlandet, men Jarp opplyser at de får meldinger fra store deler av landet nå.

Hun beskriver situasjonen som dramatisk, og understreker at det jobbes på spreng for å finne årsaken og kunne sette inn de mest effektive tiltakene.

– Det er dramatisk at så mange friske hunder med god helsetilstand og som er godt vaksinerte, dør på denne måten, sa hun.

Hun ber hundeeiere om å forholde seg i ro og fortsette med samme fôr som de pleier.

Samtidig har veterinærer landet over fått et spørsmålsskjema med opplysninger de skal innhente dersom de får inn syke hunder, melder NRK.

Det skal spørres om hva hunden har spist de siste 14 dagene, hvilket fôr, godbiter og drikke den har spist og drukket, hvor den har vært og hvilken kontakt den har hatt med andre hunder.

Fire nye tilfeller

Mattilsynet meldte tidligere søndag at de har fått melding om fire nye tilfeller av sykdommen. To av hundene er døde.

– En av hundene ble avlivet grunnet sykdommens akutte forløp og en døde før den kom til veterinærklinikk, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Meldingene kommer fra Møre og Romsdal, Vestfold, Buskerud og Nordland.

Årsaken til sykdommen er fortsatt ukjent for myndighetene. Minst 25 hunder er registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden.

Mattilsynet har mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane og Telemark.

Veterinærinstituttet: – Kan få svar fra de første obduksjonene søndag

Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet forteller at instituttet potensielt kan komme litt nærmere årsaken til hundesykdommen søndag.

– Det vil foreligge ny informasjon i ettermiddag, sier han.

Han forteller at instituttet også skal foreta obduksjoner på to eller tre nye døde hunder.

– Vi skal også lese av prøvesvar fra tidligere obduksjoner. Svarene vi kan få i dag, er fra disse obduksjonene, sier Haukaas.

Prøvene kommer fra to hunder, henholdsvis fra Brumunddal i Hedmark og Larvik i Vestfold, opplyser han.

Hund død i Lillesand

En av de bekreftet døde hundene er fra Lillesand, bekrefter Veterinærinstituttet til Fædrelandsvennen.

– Hunden skal obduseres hos oss over helgen. Utover det kjenner jeg ikke til flere tilfeller på Sørlandet, sier Haukaas.

Han opplyser at dødsfallet skal ha skjedd i helgen.

Mattilsynet: – Vi undersøker bredest mulig

Mattilsynet forteller at det ikke er helt klart når hundene som er rapportert døde søndag kan obduseres.

– Det må avtales og ordnes transport til dyrene, og det skjer trolig i morgen, sier veterinær og seniorrådgiver Ole Herman Tronerud i Mattilsynet.

Han opplyser om at man i hvert enkelt tilfelle må vurdere om hundene er egnet for obduksjon. Han kan ikke si noe om hvor hundene som er rapportert døde søndag kommer fra.

– Hva vil dere si til bekymrede hundeeiere i mellomtiden?

– Vi har prøvd i vår nettmelding å si at den økte forekomsten av tarmsykdom blant hunder hovedsakelig skjer i Oslo-området. Vi tar inn ny informasjon om tilfellene vi har fått opplyst om utenfor dette området, og undersøker bredest mulig for å se om vi kan finne fellesnevnere som kan gi oss spor. Utover dette vil vi oppmode hundeeiere til vanlig personlig hygiene og å fortsette å holde hunder fra hverandre, sier Tronerud.

Monica Strømdahl

Får ikke prøvesvar før til uken

Mattilsynet understreker at så vidt de har oversikt over, er det ikke noen unormal forekomst av disse symptomene andre steder enn i Oslo-området.

Prøvesvar på de obduserte dyrene vil ikke være klare før til uken.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet vil nå sende ut en spørreundersøkelse til veterinærklinikker for å samle inn mer detaljerte opplysninger om sykdomstilfellene.

Mattilsynet opplyser at de har gjort en mindre, men bredere forundersøkelse og har innhentet detaljert informasjon fra et lite utvalg tilfeller. Resultatene pekte ikke på tydelige fellestrekk, og undersøkelsen utvides nå for å innhente informasjon fra flere veterinærer.

Mattilsynet anbefaler hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.