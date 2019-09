– En av hundene ble avlivet grunnet sykdommens akutte forløp og en døde før den kom til veterinærklinikk. Meldingene kommer fra Møre og Romsdal, Vestfold, Buskerud og Nordland, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Totalt har Mattilsynet mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane og Telemark.

Monica Strømdahl

Får ikke prøvesvar før til uken

Mattilsynet understreker at så vidt de har oversikt over, er det ikke noen unormal forekomst av disse symptomene andre steder enn i Oslo-området.

Prøvesvar på de obduserte dyrene vil ikke være klare før til uken.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet vil nå sende ut en spørreundersøkelse til veterinærklinikker for å samle inn mer detaljerte opplysninger om sykdomstilfellene.

Mattilsynet opplyser at de har gjort en mindre, men bredere forundersøkelse og har innhentet detaljert informasjon fra et lite utvalg tilfeller. Resultatene pekte ikke på tydelige fellestrekk, og undersøkelsen utvides nå for å innhente informasjon fra flere veterinærer.