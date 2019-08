Politiet undersøker båtbranner i Hordaland

Politiet meldte om brannene ved Kobbavik i Fitjar like før klokken 2 natt til mandag. Første melding gikk ut på at det skulle brenne i en fritidsbåt i Kråkevegen i Fitjar. Klokken 2.42 opplyste politiet at det brenner i fire båter og at de er helt overtent.

Politiet vil ikke utelukke at brannen kan være påsatt. De satte politihund i arbeid for å søke etter mulige spor.

Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt sier det er måten flammene kan ha spredt seg mellom båtene på som har ført til at politiet undersøker brannene nærmere.

– Ingen vitner har meldt seg om observasjoner i tiden forut for brannen, sier Finne-Jensen.

– Hundesøket førte ikke frem, og politiets arbeid på stedet er avsluttet. De utbrente båtene vil bli undersøkt kriminalteknisk, og så vil dette også bli et forsikringsoppgjør for dem som eier båtene, sier operasjonslederen til NTB.

Båtene ble totalt utbrent. Ved 5.30-tiden mandag morgen drev brannvesenet fremdeles etterslukking stedet og Stord lensmannskontor vil etterforske saken videre.

Politiet har ingen opplysninger om at det skal befunnet seg personer i båtene som har tatt fyr.