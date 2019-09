Nesten 1000 vannskader meldt inn etter styrtregn i Fredrikstad-området

Det er det voldsomme styrtregnet i Fredrikstad-området natt til søndag som har fått mange til å kontakte forsikringsselskapene. Mandag var det meldt i nærmere 1000 vannskader, melder NRK.

På en av målestasjonene ble det målt 50 milimeter nedbør på to timer.

Jeg hadde nettopp flyttet inn og hadde hele flyttelasset i kjelleren. Alt som lå der er ødelagt, og jeg har bare noen klær igjen, sier Christine Halvorsen fra Hvaler til kanalen.

Hun våknet med to meter vann i kjelleren.

Tall NRK har hentet fra Gjensidige, Storbrand, Tryg og If viser at selskapene har fått inn henholdsvis 300, 60, 200 og 300 skader.

NRK melder at Tryg nå har hentet inn eksperter fra Danmark for å få ut vannet fra kjellerne, mens Gjensidige må sende mange av telefonene fra folk som ringer til sitt skadesenter i Göteborg for å takle pågangen.