(Bergens Tidende): Lørdag kveld kom han til Vangsvatnet like etter at Espen Wigemyr (25) traff vannskorpen i stor fart ved 19.30-tiden. 25-åringen ble hentet opp av vannet av en redningsbåt etter under minuttet.

Etter ganske nøyaktig to minutter var Wigemyr bragt til land. Både om bord i båten og på land ble det foretatt hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Han ble erklært omkommet klokken 20.23.