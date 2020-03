Den andre hele uken i den verste økonomiske nedturen i moderne tid er snart over.

Frem til og med den første uken i mars fikk Nav 3000–4000 nye søknader om dagpenger hver uke. De to neste ukene og til og med torsdag denne uken kom det 290.000 søknader.

– Hele Norge forstår at ingen etat er rigget for å kunne at unna en slik saksmengde raskt nok, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav til Aftenposten.

Nav mener de har kontroll

Nav

En allerede presset etat skjelver under alle søknaden fra folk som er permittert. Nasjonen blir satt på prøve og Nav især.

– Hvordan denne krisen blir håndtert vil være en viktig test for det norske velferdssamfunnet. Vårt mål er at Norge kommer gjennom dette ved at folk får pengene sine og at de ikke mister hus og hjem, sier Åsholt.

Nav selv skriver i en pressemelding fredag at «hverken regelverket, Navs bemanning eller Navs saksbehandlingssystemer er rigget for raskt å kunne ta unna så store saksmengder.»

– Har dere kontroll?

– Ja, det vil jeg si. Nav fungerer nå som en beredskapsorganisasjon i fullt arbeid. Særlig viktig er det at de svakeste gruppene får pengene sine.

– Hva er den største flaskehalsen i Nav nå?

– Vi er rigget for en normal situasjon. Vi klarte finanskrisen, og vi har klart andre kriser før. Vi har aldri opplevd maken til det vi ser nå. Det mangler historisk sidestykke, sier han.

Rigger om Nav

Nav må rigge om sin virksomhet, som i dag har 19.000 ansatte. De nye ledige venter på pengene sine inn mot påsken.

Åsholt sier de har satt i verk en rekke tiltak for å øke kapasiteten.

– Vi har flyttet på 200 ansatte internt, og mange flere vil bli flyttet. Vi har kartlagt ytterligere 700 personer internt som kan være aktuelle, og vi er i gang med å rekruttere folk utenfra. Vi er også tilbudt hjelp fra andre statlige virksomheter, sier han.

IT-systemer er nødvendig i tillegg til folk.

– Vi håper å kunne automatisere saksbehandlingen enda mer, men her er vi avhengig av å ha nødvendig lovgrunnlag. Vi jobber tett med departementet for å få dette, sier Åsholt.

Ikke bare har antall søknader om dagpenger eksplodert. I tillegg skal Nav praktisere nye regler.

– Utfordringen for oss er å få alle regelendringene over i drift innenfor juridiske rammer og de interne systemene vi har.

Det gikk for tregt

Utover i uken innså både Nav og andre at det gikk for tregt, til tross for mer automatisering og flere folk. Derfor ble ordningen med forskuttering av 60 prosent av dagpengene lagt frem fredag.

– Vi trengte løsninger som gjør at folk får penger raskt, ikke minst fordi det snart er påske, sier han.

Åsholt understreker at det viktigste er at folk raskest mulig får penger som de har krav på, til livsopphold.

– Dette går foran alt annet. Folk skal ikke måtte gå på Nav for å søke om sosial stønad som den siste utveien, fordi staten ikke klarer å betale ut de pengene den skylder, sier han.

Han regner med å starte utbetalingene etter forskuddsordningen i neste uke. Alle som søker senest fredag 3. april vil ha penger på konto senest onsdag før påske.

Kompliserte klagesaker må vente lenger

Mange flere enn dem som har søkt om dagpenger, venter på Nav. Folk søker om arbeidsavklaringspenger (AAP), og de søker om uførepensjon.

– Vi regner med om lag uendret saksbehandlingstid for AAP og uføresøknader, sier Åsholt.

Det samme kan han ikke love når det gjelder klagesaker. Nav har hele tiden slike klager til behandling, enten det dreier seg om avslag på søknad om fedrekvote eller avslag på søknad om uføretrygd.

– Noen ansatte som jobbet med klagesaker, er flyttet til å jobbe med dagpenger, sier han.

Rutinene i klagebehandlingen er justert.

– I klagebehandlingen gjør vi nå en førstevurdering. Hvis det er åpenbart at den vil bli innvilget, så skjer det. Hvis klagene krever mer omfattende vurderinger og utredninger, så vil det ta lengre tid enn før. Vi må prioritere ytelser til livsopphold, sier Åsholt.