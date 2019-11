Manshaus forklarte seg om motiv i retten for første gang, fengslet for fire nye uker

Manshaus ble mandag fengslet for fire nye uker. Tingretten begrunnet dette blant annet med at siktedes forklaring i dagens fengslingsmøte. Det han sa, sannsynliggjør at det er fare for gjentagelse, mente retten.

Kort tid før mandag klokken 09 ble draps- og terrorsiktede Philip Manshaus ført inn i rettssal 227 i Oslo tingrett. Retten skulle ta stilling til om Manshaus skulle fengsles for fire nye uker, eller løslates slik han selv ønsket.

22-åringen er siktet for å ha drept sin 17 år gamle stesøster, som var adoptert fra Kina, og for angrepet mot en moské i Bærum i august.

Fakta: Terrorsaken Lørdag 10. august tok Philip Manshaus seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. I den forbindelse ble det løsnet flere skudd. Han ble stanset av Mohammed Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75). Manshaus ble pågrepet av politiet i moskeen. Da politiet senere samme kveld undersøkte boligen til den siktede, fant de hans 17 år gamle stesøster død. Manshaus er siktet for begge forholdene.

Mens det tidligere har vært lukkede dører under rettsmøtene, fikk pressen denne gangen lov til å være til stede under rettsforhandlingene.

Manshaus hadde med seg flere håndskrevne ark i retten. Han forklarte seg for første gang om motivet for angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøsteren. Han redegjorde for sitt ideologiske syn og kom med en forklaring om hvorfor han handlet som han gjorde.

– Min versjon er å verne fremtidens generasjoner, slik innledet han sin kommentar som han leste fra arkene.

Olav Olsen

Spådde flere lignende handlinger

De neste fire-fem minuttene langet han ut mot «systemet» som hadde tillatt en samfunnsutvikling med «flerkulturalisme». Han sa også at han mener flere må ty til vold dersom «systemet eller de ikke-europeiske utlendingene gir slipp på sin makt frivillig».

Manshaus mente også at handlinger av den typen han har begått, vil bli vanligere. Han argumenterte for at dette vil forsterke seg som et resultat av myndighetenes kamp mot den type handlinger. «Poenget er at uansett hva systemet velger å måtte gjøre, eller ikke gjør, vil vi seire til slutt», var det siste han leste opp.

Selv om pressen er til stede i retten, ble hans kommentar om skyldspørsmålet i første omgang ikke videreformidlet på grunn av referatforbud i rettsmøter. Da kjennelsen ble lagt frem i 12-tiden, hadde tingretten valgt å oppheve pressens referatforbud.

Gjentagelsesfare

Politiadvokat Hilde Strand ønsker etter rettsmøtet ikke å kommentere det Manshaus sa i retten. Strand brukte noe av forklaringen til Manshaus som et argument for å holde ham fengslet i fire nye uker.

– Det han sa i retten styrker jo etter påtalemyndighetens syn at siktede vil begå nye lignende alvorlige handlinger. Jeg anførte i retten at det han sa, styrker faren for gjentagelse, sier Strand til Aftenposten.