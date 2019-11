Manshaus forklarte seg om motiv i retten for første gang – hadde med flere håndskrevne ark

Kort tid før mandag klokken 09 ble draps- og terrorsiktede Philip Manshaus ført inn i rettssal 227 i Oslo tingrett. Retten skal ta stilling til om Manshaus skal fengsles for fire nye uker, eller løslates slik han selv ønsker.

22-åringen er siktet for å ha drept sin 17 år gamle stesøster, som var adoptert fra Kina, og for angrepet mot en moské i Bærum i august.

Fakta: Terrorsaken Lørdag 10. august tok Philip Manshaus seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. I den forbindelse ble det løsnet flere skudd. Han ble stanset av Mohammed Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75). Manshaus ble pågrepet av politiet i moskeen. Da politiet senere samme kveld undersøkte boligen til den siktede, fant de hans 17 år gamle stesøster død. Manshaus er siktet for begge forholdene.

Mens det tidligere har vært lukkede dører under rettsmøtene, fikk pressen denne gangen lov til å være til stede under rettsforhandlingene. Manshaus hadde på forhånd, via sin forsvarer Unni Fries, varslet at han ville komme med en kommentar om hvorfor han ikke erkjenner straffskyld for forholdene han er siktet for. Han har ikke vært villig til å forklare seg i rettsmøter tidligere.

Manshaus hadde med seg flere håndskrevne ark i retten. Han forklarte seg for første gang om motivet for angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøsteren. Han redegjorde for sitt ideologiske syn og kom med en forklaring om hvorfor han handlet som han gjorde.

Selv om pressen er til stede i retten, blir ikke hans kommentar om skyldspørsmålet videreformidlet på grunn av referatforbud i rettsmøter.

Etter Manshaus’ forklaring har en representant fra pressen bedt om at referatforbudet blir opphevet. Dette skal avgjøres av dommeren.

