Januar, 2015: Det hele starter på sykehusets barselavdeling. To dager etter fødsel kommer barnevernstjenesten sammen med to sivilkledde politibetjenter inn på rommet der Vibeke Morrissey ligger med sin nyfødte datter. De ber moren ta med seg babyen og bli med dem til et foreldresenter.

Vibeke fikk vite at dersom hun ikke ble med, ville barnet umiddelbart bli plassert i et beredskapshjem. Faren, Ken Olsen, fikk ikke vite hvor moren og babyen var.