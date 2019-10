Sjåfør tiltalt for amfetaminpåvirket kjøring etter dødsulykke i Nordfjord

25. februar neste år starter rettssaken i Sogn og Fjordane tingrett mot mannen i 50-årene som er tiltalt for uaktsomt drap på to kvinner tredje juledag i fjor. Det er satt av fire dager til rettssaken.

63 år gamle Anne Elise Sæthre og 57 år gamle Marit Johanne Røed Sundal ble påkjørt og døde da var ute på en kveldstur på en gangvei langs riksvei 15 mellom Nordfjordeid og Måløy i Eid kommune i Nordfjord.

I april i år ble det klart at mannen også var blitt siktet for ruspåvirket kjøring, men ifølge tiltalen som nå foreligger, er det klart at påtalemyndigheten mener at mannen også kjørte mens han var påvirket av amfetamin og klonazepam.

Det var Bergens Tidende som først omtalte tiltalen.

Mannen er tiltalt for uaktsomt drap, farlig kjøring, kjøring i ruspåvirket tilstand og bruk av narkotika.

Ifølge tiltalen mener statsadvokat Kristine Herrebøden at mannen kjørte en strekning på rundt tre mil før ulykken skjedde.

Advokat Oscar Ihlebæk, som forsvarer bilføreren, sier til Bergens Tidende at klienten er kjent med tiltalen.

– Jeg forholder meg til det han har forklart til politiet, og overfor politiet har han ikke erkjent straffskyld. Jeg har ikke kunnskap om at min klient har noen annen oppfatning av saken i dag, sier Ihlebæk.