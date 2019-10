Meldinger til politiet tyder på at det var fra fem til ti personer som gikk til angrep på offeret og ranet ham. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 11.48 mandag.

– Gutten er litt forslått, blant annet i ansiktet, men anses ikke å være alvorlig skadet. Han ble fraranet en mobiltelefon, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet sier at gutten har gitt en veldig vag beskrivelse av gjerningspersonene, men at han har omtalt dem som mørkkledde med mulig maske eller skjerf som dekket ansiktene.

– Vi kontrollerer flere personer i området og innhenter vitneopplysninger, sier Lie.

Etter hvert viste det seg at noen av ungdommene hadde tatt T-banen til Mortensrud. Der pågrep politiet en 17 år gammel gutt, mistenkt for forholdet. Han ble kjørt inn til arresten ved 13.15-tiden.

– Vi leter fremdeles etter flere personer, sier Lie.

Både uniformerte og sivile politifolk var i aksjon på Mortensrud mandag ettermiddag.

– Vi har opplysninger som vi jobber videre med, og kan ikke utelukke flere pågripelser utover, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand klokken 15.

En stund før klokken 17 meldte politiet så at man har pågrepet to mistenkte til, slik at det tilsammen er tre som er pågrepet i denne saken. Ved 18-tiden ble enda en mistenkt pågrepet og kjørt til arresten.

Ranet fant sted etter en helg i hovedstaden med et tosifret antall tilfeller av blind vold.