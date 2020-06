Glassmaneter i Oslofjorden skaper problemer for rekefiskere

Til kanalen forteller rekefisker Roar Bekkevik at han den siste uka har fått flere maneter enn reker i trålen utenfor Hvaler.

– De setter seg i maskene. Det blir nesten som å dra en plastpose gjennom vannet og da får du ingenting i posen. Slik er det med en reketråler også, sier han til kanalen.

Manetene dukket opp i Sandefjord forrige helg, og har senere flyttet seg til Østfold-siden av Oslofjorden. Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet sier at fenomenet ikke er veldig sjeldent, og at det trolig kommer av at manetene har fått gode forhold til å klone seg selv.