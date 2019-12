– Babcock arbeider fortsatt med å finne en løsning, sier Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten i Norge.

– De kommer stadig nærmere en løsning, legger han til.

I en pressekonferanse mandag ettermiddag informerer Juell om at Babcock nå hovedsakelig arbeider med ett av flyene for å finne feilen. Han sier videre at Babcock sliter med dårlig vær mens de arbeider med flyet. Luftambulansetjenesten har også hatt et møte med Lufttransport tirsdag, forteller Juell.

Lufttransport er tidligere operatør av luftambulanseflyene i Norge før Babcock tok over som operatør 1. juli i år.

– Alle tre, vi, Lufttransport og Babcock må bidra i denne sammenhengen, sier han.

– Vi bagatelliserer ikke

På spørsmål om hvordan Helse Nord og Lufftambulansetjenesten forholder seg til medienes dekning av krisen, svarer Helse Nord at de ikke bagatelliserer situasjonen.

– Vi bagatelliserer ikke, som vi sa i går har vi satt inn kriseberedskap. Dette er en alvorlig situasjon, men det siste døgnet har det gått greit. Vi er likevel bekymret for været de to neste dagene, for været kan bli dårlig. Det kan bli så dårlig at luftambulansen må stå på bakken, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

– Hvor lenge skal Helse Nord godta at dette er en vanskelig situasjon?

– Så lenge situasjonen er håndtert. Og så langt er den håndtert.

Vorland forklarer at de håper på at kontakten med Lufttransport skal føre til hjelp med beredskapen. Han sier at de straks har fått satt inn fem ekstra fly i nord, og at ettersom helikopterne er uberørt av krisen, vil situasjonen bedres.

– Vi håper på kontakten med Lufttransport, slik at vi har noe å tilby på lenge sikt. Det er klart, varer dette utover vinteren og etter nyttår har vi et kjempeproblem, sier Vorland.

Han sier at de forventer en bedre situasjon resten av uken.

Hverken Helse Nord eller Luftambulansetjenesten ønsker å gå inn på hvordan situasjonen skal løses økonomisk.

Heiko Junge / NTB scanpix

Seks av seks fly tilgjengelige

Mandag kveld opplyste Babcock Scandinavian Airambulance i en pressemelding at selskapet hadde satt inn ytterligere to ekstra fly, og at de dermed hadde seks av seks fly tilgjengelige i Nord-Norge.

I tillegg til de to flyene som er satt inn, er et tredje i beredskap. Med disse er alle baser i landet bemannet med ambulansefly.

Ifølge selskapets systemer ble det tildelt tolv oppdrag fra klokken 6 til 18 mandag, og Babcock har utført alle oppdragene. Et fly gjennomførte tre flyvninger med pasient.

Vurderer å leie inn gamle fly

I en pressemelding sent mandag kveld opplyste Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten at det på sikt kan bli aktuelt å leie inn fem av den tidligere operatøren, Lufttransports luftambulanser. Disse flyene står fortsatt på Tromsø Lufthavn etter operatørskiftet 1. juli.

Juell sier også at situasjonen i Nord-Norge per mandag kveld ikke er så dramatisk at de vurderer å si opp avtalen med Babcock. Men han åpner for at det kan bli aktuelt.

Helseminister Bent Høie ville mandag ikke avvise å leie inn fly fra Lufttransport.

– Det er et av de tiltakene jeg bedt dem å vurdere – hvis dette kan gi raskere effekt enn alternativene, så skal vi selvsagt gjøre det, sier Høie.

Luftfartstilsynet: Urealistisk

Lufttransport som eier flyene, mener de kan være flyveklare i løpet av få dager. Men Luftfartstilsynet på sin side, mener dette er urealistisk.

– Det er en ganske omfattende prosess. Det er avhengig av kapasiteten på simulator og instruktører, men vi vil nok fort snakke om måneder, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad til NRK

Fem av elleve fly på bakken i helgen

I helgen ble fem av Babcocks elleve fly satt på bakken etter tekniske uregelmessigheter. Siden da har selskapet vært i hardt vær. Søndag kveld var ett av disse tilbake i drift og på plass i Bodø, men situasjonen i Nord-Norge beskrives som kritisk.

Bakgrunn

Det er lange avstander også i luften i Nord-Norge. Fra de to akuttmottakene i Finnmark, Hammerfest og Kirkenes, er det henholdsvis syv og ti timers kjøring til nærmeste sykehus med traumeavdeling og andre spesialiserte funksjoner, UNN i Tromsø. Ambulansefly er den raskeste transportmetoden for eksempel fra flyplassene i de mindre byene til traumesykehuset i Bodø eller det regionale traumesenteret ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Det svenske firmaet Babcock overtok som operatør for luftambulansetjenesten 1. juli, etter at selskapet vant anbudskonkurransen mot blant annet Lufttransport, den tidligere operatøren. Tiden etter at Babcock tok over som operatør for luftambulansetjenesten har vært preget av stadige tekniske feil, og avvik i ambulanseoppdragene som følge av dette.

Fra 1. juli til 30. november er det registrert 286 avvik i luftambulansetjenesten, viser tall fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Disse avvikene er oppdrag som er blitt forsinket, eller som har måttet bli overført fra fly til andre ressurser, som redningshelikopter.