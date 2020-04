– Vi har passert 18 grader på Blindern i dag, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Han vil ikke komme med garantier, men sier at det er mulighet for at Oslo vil kunne slå varmerekorden på 19 grader på Sunndalsøra fra 2. januar i år. Høytrykksaktivitet som preger været nå, har man ikke hatt på lang tid, sier han.

– Det har glimret med sitt fravær, sier Fagerlid.

Aftenposten målte 19 grader i skyggen på Bygdøy allerede klokken 12 onsdag. Det er skyfritt i hovedstaden, solen skinner, og flere har tatt turen ut. På Huk har noen til og med kastet klærne for å ta seg en dukkert.

– Skummel tid for forkjølelser

– Bading nå er nok for spesielt interesserte, det må gjerne nærme seg 20 grader før jeg prøver, sier meteorolog Fagerlid.

Han legger til at det bare er 6,5 til 7 grader i vannet i Skagerrak nå, og at selv om temperaturene i vannet inne i fjorder og viker vil variere, er temperaturene fremdeles lave.

– Jeg vil nok anbefale folk å holde seg på land. Det er lett å overvurdere temperaturen nå, og det kan være en skummel tid med tanke på forkjølelser, sier han.

Finværet varer fremover

– Dagstemperaturen på Østlandet vil ligge mellom 15 og 17 grader fremover, ifølge meteorologen.

Temperaturen vil synke noe torsdag selv om solen fortsatt vil skinne fra skyfri himmel.

– Vi får inn litt kaldere luft fra nord i morgen, og de kalde luftmassene vil holde stand til lørdag og søndag før temperaturen stiger igjen. Mandag, tirsdag og onsdag neste uke vil trolig bli like fine som i dag, sier Fagerlid.

Han har tro på at det blir solrikt og tørt ti dager fremover, men sier at det vil være stor forskjell i temperaturen på dag og natt.

– Sentrale strøk får best temperatur, i dalstrøk og i fjellet er det kaldere. Oslo-området får den høyeste temperaturen både dag og natt, men det er fortsatt fare for nattefrost i mer høytliggende strøk, sier han.

Pent også i vest, vinterforhold i nord

Også på Vestlandet kan man glede seg over pent vær, i alle fall til helgen. Finværet kommer nemlig litt senere i denne landsdelen, skriver NTB.

– Bergenserne har vel ikke hatt et skikkelig høytrykk på veldig lenge, men det kommer til gjengjeld inn fredag og lørdag og vil føre til tørt vær og stigende temperaturer opp mot 20 grader. Det er nok mange som er klare for sol og varme på Vestlandet nå, sier Fagerlid.

Til Aftenposten sier han at været vil holde seg bra i hele Sør-Norge, opp til Trøndelag, men også der blir det pent vær neste uke. Lenger nord er det fortsatt vinter.

– Troms har veldig mye snø, vi må tilbake til 2000 for å se lignende snømengder, sier meteorologen til NTB.

Han forteller at det riktignok blir det en stigning i temperaturen også i de nordligste landsdelene, men da snakker vi om rundt 10 grader.

Fagerlid konstaterer at vår- og sommerværet nok lar vente på seg en stund til.

– Om en ukes tid kommer nordavinden tilbake, sammen med nedbør, kulde og snø, sier han.