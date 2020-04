Intensivsykepleierne er tettere på koronaviruset enn de fleste. Daglig gir de pleie til smittede som er blitt så syke at de trenger intensivbehandling. Samtidig har mange av dem selv økt risiko for å bli alvorlig syke av viruset på grunn av høy alder. På fire av ti sykehus er over 40 prosent av intensivsykepleierne over 55 år.

– Det er veldig viktig at intensivsykepleiere i risikogruppen får god beskyttelse, sier helseminister Bent Høie.