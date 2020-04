Tom kafé brant nær ned til grunnen på Jæren

Politiet fikk melding klokka 0.31 om full fyr i kafeen på Undheim, der det verken var personer i bygget eller i nærheten.

Innsatsleder Helge Åsland fra Hå brannvesen, sier til Stavanger Aftenblad at et brannskille i bygget gjorde det mulig å stanse flammene før alt tok fyr, men to tredeler av bygget gikk med.

– Store deler av kafeen er så godt som brent ned til grunnen, deler av takkonstruksjonen raste sammen. Det er ingen personskader, ingen var i bygget eller rett ved, og det er det viktigste, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til NTB.

Det ble opprettet 300 meter sikkerhetsavstand rundt brannstedet, ettersom det skulle være gassbeholdere i bygget. Med gunstige vindforhold var det ingen fare for videre spredning og brannvesenet hadde kontroll.

Klokka 2.43 var sikkerhetssonen opphevet og veiene åpne igjen.