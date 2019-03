Mistenkelig gjenstand var ufarlig

SISTE: Gjenstanden er ufarlig. Sperringen er fjernet.

Oslo-politiet meldte søndag kveld at de hadde sperret av et område rundt krysset Frederiks gate og Christian IVs gate.

Klokken 22 søndag kveld ankom bombegruppen til stedet for å undersøke gjenstanden. En halv time senere kom det besked om at gjenstanden var ufarlig, men at den sikres og tas med til nærmere undersøkelser.

#Oslo Christian IV's gate/Frederiks gate: Vi er på stedet i forbindelse med funn av en uavklart gjenstand på bakken. Av den grunn sperrer vi av et mindre område rundt gjenstanden, inntil vi får avklart hva gjenstanden er. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 24, 2019

Politiet stengte Ring 1 og ba trafikantene finne andre kjøreruter.

Gjenstanden lå inntil det sørvestre hjørnet av Historisk museum. Politiet parkerte to biler foran gjenstanden for å skjerme den inn mot museumsbygningen.

– Vi fikk melding om gjenstanden av en person som ringte inn til politiets operasjonssentral, sier operativ uteleder Arve Røtterud.