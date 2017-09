Aggressiv mann med kniv pågrepet i Oslo

Politiet meldte onsdag formiddag på Twitter om at en patrulje hadde tatt kontroll på aggressiv mann i Brugata.

Patrulje tok kontroll på aggressiv mann i Brugata. Han var beruset og hadde en slags "rambokniv" på seg. Mannen blir innbrakt til arresten. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 13, 2017

– Mannen var beruset og fremsto som aggressiv. Under visitering fant de en kniv med et 15 cm langt blad med tagger, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

Det var under patruljering at politiet selv oppdaget mannen. Han fremsto såpass aggressiv at de valgte å visitere han.

– Han hadde gjemt kniven i ermet på jakken, det gjorde at vi vurderte han som en trussel, sier Hekkelstrand.

Han vil ikke gå i detaljer på om det er en kjenning av politiet, men opplyser at politiet har snakket med han før.

Mannen sitter nå i arresten og vil bli anmeldt for flere forhold.