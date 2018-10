Ektepar dømt for førerprøvejuks

Retten gjør dermed straffen én måned strengere enn det aktor ba om for begge de to hovedtiltalte i saken. Sammen hjalp de svært mange fra hele Sør-Norge med å jukse på teoriprøven, melder NRK.

Fem måneder av den ni måneder lange dommen kvinnen ble idømt, ble gjort betinget.

I tillegg må mannen betale 250.000 kroner. Ifølge dommen er det et forsiktig anslag av hvor mye han har tjent på jukset.

Den dømte kvinnen avla teoriprøven 50 ganger i løpet av årene 2008 til 2015 uten å bestå. I dommen skriver retten at den mener hun enkelt kunne bestått teoriprøven. Hun brukte årene på lære seg rutinene til trafikkstasjonen og hun var med på å bygge opp mannens beholdning av relevante spørsmål og svar på førerprøven, ifølge dommen.

I den samme dommen blir også 19 andre personer dømt for juks med teoriprøven.

Fire personer er dømt til 24 dager ubetinget fengsel. 14 personer får 30 dager ubetinget fengsel. En person er dømt til fengsel i 45 dager, men han dømmes i tillegg for å ha kjørt for fort. Fra før er også 20 andre personer dømt for å ha jukset på teoriprøven ved å få hjelp av den hovedtiltalte mannen.

Jukset foregikk ved at de som skulle avlegge teoriprøven benyttet en skjorte med spesialsydd lomme på brystet hvor en iPhone med kamera var plassert. Før prøven opprettet en hjelper utenfor samband med personen som skulle avlegge prøven slik at de kunne kommunisere.